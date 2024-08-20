Aseop台中街邊店向傳統市場致敬、Jo Malone亞洲概念店落腳大稻埕

▲街邊的咖啡色獨棟設計和旁邊綠園道以及市民廣場的綠地相呼應。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

Aseop台中概念店初登場，其店裝靈感來自傳統生鮮市場，為了凸顯在地人情味的市景文化，而Jo Malone的亞洲首間概念店也選址於台北大稻埕的百年歷史老宅，向在地文化致敬，表示品牌想要深耕台灣市場的決心。

▲一踏進店內給人舒適感受，設計細節都與傳統市場相呼應。

Aesop台中概念店中的設計細節靈感就來自於傳統市場，無論是店中展示的高低錯落層架，又或是地板和水槽表面的抿石子飾面，都搭配得恰到好處，概念店選址於一棟兩層樓高的建築，坐落在綠意盎然的低調街弄中，由精心打造出溫暖熱情且符合實用美學的迷人空間。店舖外觀的顏色選用深咖啡色，旨在呼應綠園道、市民廣場等一片綠地，以安靜的步調讓Aesop融入社區環境的景色。

▲Jo Malone亞洲首間概念店落腳大稻埕的三層老宅。

英倫香氛品牌Jo Malone的亞洲首間形象概念店，選址位於歷史悠久、充滿傳統人文情懷的大稻埕，全新店面位於迪化街入口處，一幢擁有百年歷史的三層老宅，在保留歷史建築結構的基礎上，將英倫風格與現代元素糅合進室內空間，向在地歷史與文化致敬的同時，也建構新舊相融的獨特氛圍。





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