文青咖啡%Arabica網友點名中資　業者IG貼正式聲明

▲%Arabica貼出最新聲明 。（圖／翻攝%ArabicaTaiwan官方IG，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

以日本京都咖啡打響名號的文青咖啡%Arabica，近期在台開設二店，位於中山區的第二間分店空間更大，並有烘豆設備，可預期準備在台加速展店的策略，但開幕排隊人潮與在台首店有不少落差，近期網路上也有訊息傳出該品牌有中資，對此業者也罕見在IG貼出公告澄清，表示其為創辦人 Kenneth Shoji 獨資擁有，沒有任何外部投資者參與。

台灣咖啡文化盛行，近期有不少國外話題咖啡廳來台展店，包括澳洲10000咖啡、摩洛哥風情的Bacha Coffee等，最近話題超夯的越南咖啡「共咖啡Cộng Cà Phê」插旗台北，還引發了長長排隊人龍，加上街頭巷內臥虎藏龍的各式咖啡店，均可見台灣咖啡市場呈現百家爭鳴的態勢。

▲新光三越信義新天地A9的Bacha Coffee Taipei，到現在仍有人潮等排隊入場。（圖／記者蔡惠如攝）

%Arabica以日本京都風情為主打，一度成為台灣文青客群想朝聖的品牌之一，為符合品牌形象，咖啡店不以進駐百貨店點為方案，而是以開設獨立店為策略，台灣首間店開在象山登山口，以乾淨素面的形象呈現出風格，當時果然吸引民眾為嚐鮮大排長龍，近期新開的二店規模達到整棟建築，並在其內設置烘豆空間，應是為加速展店而規劃，但排隊人潮跟之前首店開幕相比已不可同日而語。

另網路上還傳出%Arabica為中資的網友留言，對此業者昨（8／19）在官方IG貼出聲明，以中英文表示「我們的正式公告 % Arabica 由我們的創辦人 Kenneth Shoji 獨資擁有，沒有任何外部投資者參與。Kenneth 作為 % Arabica 品牌的經營者，一直以來都是獨立經營與全球的夥伴堅定的合作，將我們簡約、誠實、經典的咖啡帶給世界各地的愛好者。我們真誠感謝您在全世界的持續支持。」

該貼文並不開放網友留言，其聲明並未針對%Arabica大中華地區的全權及唯一特許經營權持有人福盟國際有限公司特別進行任何說明。貼文公布後，約18小時約吸引了500多個網友按讚。