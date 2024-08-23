舒華回歸瘦了一大圈！6招牛奶肌保養公開　減肥胸部不縮水靠一口訣

文／美人圈

(G)I-DLE日前帶著迷你7輯回歸，主打歌〈Klaxon〉直接化身夏日女王，性感裝扮超辣眼！值得一提的是，辣台妹代表葉舒華此番更是大膽挑戰深V泳裝造型，白到發光的肌膚配上窈窕身材讓人移不開目光，男生看了都要噴鼻血啦！

過去葉舒華總是被稱為「肉肉女」，甚至有不少酸民嘲諷她的身材不適合女團！但這次回歸後，肉眼可見舒華整個人瘦了一大圈，不僅臉部線條變得緊緻，纖細的螞蟻腰也出現了，簡直是美貌大升級。本篇也整理出(G)I-DLE舒華的「牛奶肌美白保養＋瘦身不瘦胸秘訣」，愛美女孩們必須筆記！

▲舒華。（圖／IG@yeh.shaa_、@sbsinkigayo_music）

(G)I-DLE舒華瘦身秘訣

胸部不縮水靠均衡飲食

很多女孩在減重時都會有個小困擾，就是一不小心瘦到胸部！雖然以上屬於正常現象，畢竟減重會讓全身脂肪降低，乳房中的脂肪減少，胸部自然也會縮水，但相信多數人還是不樂見傲人美胸掉了好幾個Cup吧？想要「瘦身不瘦胸」就必須學舒華謹記一口訣：養成營養均衡飲食＋控制卡路里的攝取量。舒華也大方分享一日減重菜單，強調低熱量、高纖維和優質蛋白質，除了靠多吃蔬果補充維生素C幫助膠原蛋白形成，優酪乳也富含優質蛋白質能維持肌肉質量、支持胸部的結實度。

早餐：蘋果1顆，低脂優酪乳1份

中餐：糙米雜糧飯1份，泡菜，豆子，小菜

晚餐：清蒸地瓜1個、雞胸肉1人份

皮拉提斯



除了靠飲食可以幫助不瘦胸外，養成規律的運動也能鍛鍊到胸肌！像舒華私下就會透過皮拉提斯鍛鍊全身肌群，透過徒手訓練或機器輔助，不只能練到胸部肌群，核心肌群、肩膀也能一起鍛鍊到，身形線條感也會變得很明顯。此外，皮拉提斯還可以校正久坐族的姿勢，同時達到消除副乳的附加效果，手臂緊實就會讓胸部在視覺上更突出！

▲舒華私下會透過皮拉提斯鍛鍊全身肌群。（圖／IG@yeh.shaa_，下同）



晚上6點後禁食，拒吃宵夜

可別看舒華的減肥食譜份量很少，她可是一餐都沒少吃！舒華表示千萬不能讓自己挨餓，否則很容易會因爲過度飢餓而暴食，且儘量控制晚餐早一點吃完，愈晚吃身體愈容易儲存脂肪，建議過了六點就不能進食，宵夜更是碰不得。

保養油鎖住肌膚水分

由於韓國天氣比較乾燥，因此舒華也自曝私下很愛使用油類產品讓肌膚達到油水平衡、提升屏障力，防止暗沉問題產生。同時保養油也能提升臉部保濕度，搭配精華液和按摩手法，更能達到拉提緊緻作用，肌膚水潤感還能Level Up，維持好膚況才能養出光滑牛奶肌！

▲舒華肌膚白到發光。（圖／X@lklmybl）

日常防曬要做足

多數肌膚白到發光的女星在日常防曬上都下足功夫，就連(G)I-DLE舒華也不例外！出門在外基本遮陽帽、防曬外套、墨鏡不可少，全身上下也會徹底塗抹防曬乳，只要會被陽光曬到的地方通通不放過，如此零死角的防曬難怪在炙熱夏日也依舊維持肌膚白皙如雪，成為行走的反光板。

讓皮膚適當休息

舒華「素顏美人」的封號絕非浪得虛名，排除工作以外的時間幾乎都以素顏現身，為的就是給予肌膚充足的修復和休息時間，減少化妝品帶給肌膚的負擔，就能養出健康美肌！

延伸閱讀

新生代台灣之光「葉舒華」10件事！舒華從被罵沒資格出道，到逆風翻盤為「Boss Baby」

十位冷白皮「人間白雪公主」女偶像：舒華是「燈泡系」免打光偶像，她被讚是生圖女王！

16位「台灣籍出身的Kpop偶像」盤點：子瑜舒華超爭氣，「他」因國罵出圈讓網友全笑翻！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。