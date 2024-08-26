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夏日清爽「藍色美甲」範本！冰透漸層純欲十足　顯白手指更修長

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文／美人圈

炎炎夏日，何不給自己的指尖增添一抹清涼的藍色？「藍色」作為夏天的代表色之一，不僅能帶來視覺上的清爽感，還能為整體造型增添時尚氣息。以下也網羅2024年最熱門「藍色美甲範本」，讓你在這個夏天成為眾人矚目的焦點。

▲藍色美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲2024年最熱門藍色美甲範本。（圖／IG@_hensalon、@namoro0327）

2024夏日清爽「藍色美甲」範本

1：純素單色

容易有選擇困難、或是工作上不能做太花俏美甲的女孩，純色系美甲保證不會出錯！不論是顯嫩的Baby Blue、高級迷霧、降溫冰川藍等都超級顯白，黃皮女孩也能大膽嘗試。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2：藍 X 黃跳色美甲

藍色與黃色在色彩學上為互補色，因此兩者配在一起視覺上不僅無違和，還看上去很有朝氣和活力！除了能在單隻手做基本款的純色跳色外，也可以選擇在簡單的款式中加入一些小變化，好比繪製成小花形狀或是半圓，就很可愛。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3：優雅法式

誰說經典的法式美甲只能做黑白配色，搭配藍色也盡顯魅力！法式美甲也會隨指甲前端線條的粗細而風格上有所不一樣，喜歡氣質款可以選擇線條細一點，偏好個性風則可以把線條畫粗一點，或是用不同色調的藍色配上白色去做撞色。

▲藍色美甲 。（圖／翻攝自IG）▲藍色美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲法式美甲換搭配藍色也盡顯魅力。（圖／IG@haru150s、@nail_friendlyyy）

▲藍色美甲 。（圖／翻攝自IG）▲藍色美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲線條粗細不同，也各有風格。（圖／IG@nailalamode、@namoro0327）

▲藍色美甲 。（圖／翻攝自IG）▲藍色美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲不同的藍色撞色也很美。（圖／IG@um_ask_nail、@moonvely）

4：冰透漸層

冰透漸層美甲在2024夏季依舊很受歡迎，以低飽和度的膚粉色為透明色從指尖向上作漸層，搭配冷調藍色最有冰透感，宛若天生的粉嫩美甲，自帶滿滿純欲氛圍，即便長出新指甲也不會很明顯。不少人會指定用帶有閃耀的反光貓眼增添層次感，也很顯手指修長，想不注意到都難呀！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5：暈染

今年「暈染」元素持續火熱！在指甲中間位置，利用藍色以圓圈方式向外暈染，是一款可以很個性、又可以軟萌，在不同風格間切換的百搭美甲樣式。這款暈染美甲配上經典法式美甲或是撞色搭配也很適合喔！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6：甜美蝴蝶結

韓妞們集體淪陷的「蝴蝶結美甲」還沒嘗試過就真的太落伍啦！簡約藍色配上大拇指用線條勾勒出的藍色蝴蝶結，小小細節就讓指甲造型感升級，有了這款美甲感覺自己就是小仙女本人。

 
 
 
 
 
 
 

7：貓眼美甲

利用含有細微磁粉的指甲油製造折射般細膩光澤的「貓眼美甲」指定率一直都很高！藍色貓眼美甲自帶一股神秘氣息，伴隨光線閃耀的紋路有夠搶眼。使用透明凝膠與鏡面貓眼粉混合後的鏡面貓眼也美翻，微微細膩的透明感不挑膚色。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8：花朵元素

療癒系小花元素不能錯過！用凝膠去勾勒描繪的立體小花美甲，小花混搭透感藍色系美甲散發低調高級感，清爽色調、乾淨的視覺好適合夏天，或是以大拇指作為視覺重點，以藍色繪製出童趣感花朵並配上素色美甲，同樣吸睛。

 
 
 
 
 
 

9：童趣手繪風

不想到處跟其他人撞款，不妨跟喜歡的美甲師指定專屬圖案吧！不論是加上手寫英文字、表情符號的滿版愛心、海底總動員、或是變形小怪物都很有特色，每一款都代表你的性格，伸出手就成為全場焦點。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 指彩, 美甲, 藍色美甲

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