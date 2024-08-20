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無印良品「空氣沙發」在台開賣！輕巧極簡耐看又好用

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▲無印良品2024秋冬新品。（圖／品牌提供）

▲無印良品今發表其品牌2024秋冬新品，將於下半年陸續上架。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣無印良品MUJI今（8／20）舉辦秋冬發表會，祭出下半年服飾、居家收納、家具系列、美妝保養、戶外休閒等新款單品，其中包括去年在日本發表、掀起不少討論的「空氣沙發」，還有首度引進台灣的寵物居家單品系列。

▲無印良品2024秋冬新品。（圖／品牌提供）

隨著目前居家空間愈來愈有限、人口數的減少，也影響到家居品牌的產品設計，無印良品因應現代居住空間縮小，家庭人口也相較以往更為簡單，因此輕量、容易搬移及方便摺疊收納的家具系列更符合顧客需要，近年也引進去年在日本發表、蔚為話題的「空氣沙發」在台開賣，預計11月上市。

▲無印良品2024秋冬新品。（圖／品牌提供）▲無印良品2024秋冬新品。（圖／品牌提供）

「空氣沙發」其實就是充氣式沙發，此概念在市場上已經有多款產品，而無印良品則以自家設計重新詮釋，在沙發氣囊的上、下方放入了2片軟墊，雖輕量但仍可提供和沙發一樣的舒適乘坐體驗，且使用者能隨著空氣的填充量，來調整喜歡的坐臥感，沙發氣囊與椅套分開販售，可隨時更換成不同顏色，售價2,990元。

▲無印良品2024秋冬新品。（圖／品牌提供）▲無印良品2024秋冬新品。（圖／品牌提供）

而除了空氣沙發之外，一向是暢銷商品的懶骨頭沙發，也全新推出的長形款式，可1人使用也可多人分享，布套提供芥黃、卡其綠與深藍3種顏色，成組售價5,980元。

▲無印良品2024秋冬新品。（圖／品牌提供）▲無印良品2024秋冬新品。（圖／品牌提供）

考量到毛小孩的陪伴需求增加，無印良品針對寵物所設計的系列單品，也首度引進台灣市場，一樣以極簡日式風格作為主軸，採用木頭、布質等材質，搭配柔和的色澤打造清爽且療癒的萌寵單品，讓你輕鬆為自家毛小孩擺拍出日系清新風格。

▲無印良品2024秋冬新品。（圖／品牌提供）

▲無印良品2024秋冬新品。（圖／品牌提供）▲無印良品2024秋冬新品。（圖／品牌提供）

▲無印良品2024秋冬新品。（圖／品牌提供）▲無印良品2024秋冬新品。（圖／品牌提供）

台灣老字號防蚊品牌「鱷魚」轉骨出發，採用日本住友化學防蚊藥片技術，推出一款結合傳統與現代元素的防蚊產品「古花窗防蚊片」，走過60年歲月的鱷魚今年針對年輕客群，以摩登文青風設計改造防蚊片印象，近期在嘖嘖募資平台上架，首日即完成募款達標。

▲鱷魚復古窗花防蚊片。（圖／品牌提供）

▲鱷魚復古窗花防蚊片。（圖／品牌提供）

▲鱷魚復古窗花防蚊片。（圖／品牌提供）

防蚊片以台灣懷舊復古元素「老花窗」為發想主軸，除了復古兼具時尚感的幾何圖案之外，還推出了三種顏色選擇，包括甜美的「暗戀粉」、帥氣的「暗殺綠」和靜謐的「闇夜藍」，無論是掛在包包上或搭配穿搭都有型，該產品號稱可提供長達130天的防蚊效果，覆蓋範圍達2公尺。

▲鱷魚復古窗花防蚊片。（圖／品牌提供）▲鱷魚復古窗花防蚊片。（圖／品牌提供）

▲鱷魚復古窗花防蚊片。（圖／品牌提供）

其產品重量僅40克，輕巧便攜，還具有耐水耐曬的特性，適合在室內外各種場景使用。使用時只需將藥劑片放入卡匣，目前已在台灣上市，售價349元、補充包兩入組售價399元。

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關鍵字：

無印良品, 秋冬新品, 家具, 空氣沙發, 寵物單品

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