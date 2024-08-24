唇線筆3大用法公開！微笑唇、韓系嘟嘟唇一筆搞定　加碼2024新品推薦

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

唇線筆這幾年默默再翻紅，最重要的就是能夠靠著線條來雕塑唇形，不論是想要千金微笑唇、韓系嘟嘟唇，或是更豐滿的美式唇型通通一支在手就能做到！

唇線筆必學畫法



畫法1.千金微笑唇

嘴角微微上揚，超有好感度的唇型。

Step 1.先用唇線筆勾勒唇峰及唇下邊緣，並用唇刷向內暈染。

Step 2.再用唇線筆加深唇部下邊緣以及嘴角、人中，打造「微笑感」。

Step 3.嘴唇內側再擦上同色系唇膏即可。

畫法2.韓系嘟嘟唇



水潤嘟嘟的雙唇，有種漫畫女主角的靈動甜美。

Step 1.用唇線筆勾勒唇峰及唇下邊緣，唇峰向外、唇下邊緣則向內暈染。

Step 2.用唇線筆加深唇峰及唇部下邊緣。

Step 3.嘴唇內側擦上水光感唇膏。

畫法3.美式辣妹唇



更強調唇部的豐滿，性感又野性！

Step 1.用唇線筆勾勒唇峰及唇下邊緣，可稍微超出原本的唇型一些，畫好後再用唇刷向內暈染。

Step 2.用唇線筆加深唇峰及唇部下邊緣。

Step 3.嘴唇內側擦上唇膏即可。

2024唇線筆推薦



INTO YOU雙頭彩塑唇線筆

質地能自然模糊唇線，柔和修飾唇型。上唇後會形成鎖色薄膜，讓唇型更立體飽滿。

特殊雙頭設計，一端利用色彩塑唇、另一端有彈性刷毛可將顏色輕鬆暈染開來。

Dior迪奧藍星訂製唇線筆裸唇色系



迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips展現對裸色調精湛的調色專業，2024年夏季推出全新四款色選，涵蓋由淺至深、由冷至暖的一系列柔和裸色，包括#100、#188、#300、#329，可輕鬆勾勒唇部線條，讓雙唇飽滿綻色，打造自然柔美的高級裸妝感。

顯色滑順的唇線筆還搭配柔軟刷毛，能精準勾勒出俐落線條，訂製立體輪廓。也可模糊唇部邊界，使唇線更顯自然柔和。附上貼心削筆器設計，讓筆芯隨時保持最佳筆觸。

嬌蘭Contour G絕色訂製唇線筆



長效持妝的唇線筆，顯色度高，可搭配削筆器輕鬆削尖，極細筆尖讓人描繪出更俐落的唇型。

Contour G絕色訂製唇線筆質地舒適，宛如第二層肌膚，羽毛般的輕盈質地，再搭配上唇膏，可以讓妝感更為持久。

絕色訂製唇線筆共有6種色號，根據各種原生唇色所設計。

Laura Mercier奢華絲柔完美唇筆



奢華絲柔完美唇筆，蘊含維生素E和玻尿酸，持久顯色、不乾燥，一抹柔順輕鬆描繪不卡妝，完美勾勒唇部輪廓，打造飽滿霧面唇妝。

除了防水抗汗，還能滋潤、豐滿、平滑雙唇。

奢華絲柔完美唇筆一共有10色：#01精緻裸粉、#02豪華粉紅、#03棕色薄紗、#04典雅腮紅、#05玫瑰木、#06多汁蜜桃、#07緋紅天鵝絨、#08奢華桑椹、#09珍貴紫紅、#10高貴粉紫。其中最受歡迎的有：#09、#01、#08。

MAKE UP FOR EVER藝術大師超持久唇線筆



主打極致持妝可長效抗痕、防水、防沾、不留吻痕；輕盈奶霜質地一抹超顯色，還能抵抗摩擦不掉色。

系列一共15色，搭配唇膏使用，讓唇妝更加長效持久。搭配削筆器輕鬆削尖，極細筆觸更易描繪唇型。

其中主打三色為：#128蜜桃奶茶、#136淡奶烏龍、#606蜜糖核桃。

NARS特霧絲柔精準唇筆



手持貼合肌膚的柔和筆尖，不管是新手入門或專業需求，特霧絲柔精準唇筆都能輕鬆勾勒線條、修飾完美唇型，一筆在手，更可以延伸至眼部或當腮紅點綴雙頰。

生巧般奶霧質地，即使是霧面也有微光感，勾勒第一層就能擁有大膽飽和色澤，疊擦更時尚鮮明。獨家創新微分子鎖色配方，上唇質地轉霧即刻鎖色，不暈染、不沾染。

全系列10色，其中主打色包括品牌標誌靈魂色號#888 DOLCE VITA乾燥玫瑰、#170 TAKE ME HOME撩心裸橘，過往曾經引起搶購風潮的#180 WALKYRIE霸氣裸棕也再次回歸、以及新色#182 ENDLESS LOVE炙紅濃情，大膽展現唇妝的多樣面貌。

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