安格斯12星座一周運勢8／19～8／25　金牛逃避有用、獅子HOLD住情緒

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



這周牡羊座默默適應了水逆以來的衝擊，向來橫衝直壯的脾氣在行星調教之下也稍稍收斂，然而這周顯然有別的事要煩惱，特別是在感情上金星能量趨弱，牡羊得提防自己各種感情、感覺的誤判，或是一股腦的愛上不對的對象，夜長夢多、傷心傷神的風險大增，與其在感情上卡關，不如多擺一些心思在工作或理財上更有幫助。

金牛 4.21～5.20



「逃避雖然可恥，但是有用」這句話恐怕是金牛座這次水逆期得到的心靈啟發，以往遇到挫折苦難，說什麼也要咬牙苦撐，但在近期諸多風波中卻不難發現，想要接住落下的刀子的人大有人在，凡是退居二線反能平安保身，就連感情也有機會在無心插柳之下開出小小紅盤，水星逆運走到這周，反而助長了金牛的桃花好運喔！

雙子 5.21～6.20



雙子座這周有金星護體，即使面臨水逆甩尾帶來的小災小麻煩，也能從容解套，人際中的影響力道愈來愈大，你的一句話雖然不至於撼動輿論，但出口成章口若懸河的說上個10句，影響力仍不可小覷，這周的你能成為人際核心，適合充當和事佬為情路偏不順的牡羊座解圍消災，自己感情也能在善良助人之下得到貴人幫助。

巨蟹 6.21～7.21

這周水逆為巨蟹帶來的考驗有捲土重來+變強的趨勢，特別在工作和人際關係上面臨不少挑戰，有些小事即使一開始無關痛癢，也可能引發雪球效應，這周無論面對朋友還是情人、家人，都要加強自己的情緒管理，愈是親近的人愈要收斂任性的脾氣，而多一點溫暖的關心愈能化解衝突，不妨借用金星的力量為自己提升好氣場。

獅子 7.22～8.22



如果覺得感情的事真的很難說，那就先什麼都別說吧！這周水逆尾盤帶來的效應仍然不可輕忽，獅子們不論是對待朋友或是情人，都得試著暫且HOLD住自己過滿的情緒，特別是對於自己最在乎的對象，好好溝通雖然有助彼此理解，但有些話說得愈多只怕愈描愈黑，不如讓雙方先冷靜冷靜，自然可以找到解套的方法。

處女 8.23～9.22



一邊是挑戰一邊是勞累，左右的故事為難了自己，處女座這周既有太陽又有水逆的，在人群中很難不被看見，只不過你的人氣都需要各種無怨無悔的付出與忙碌，工作兵來將擋，一步又一步克服障礙前進，但在感情上明顯有些力不從心，近期與情人之前的衝突有明顯化的趨勢，過往的吞忍似乎到了臨界，彼此都需要一點點空間。

天秤 9.23～10.22



好相處的天秤這周其實更適合與自己獨處，除了水逆之下可避避風頭減少禍從口出的疑慮，多投入些時間在自己身上，做一些開心的事能為自信心帶來很大的修復與滿足，因此平時忙碌歸忙碌，偶爾也需要暫停你的公關腦，讓自己小任性一下！感情上已有對象的人兩人的磨合之路還很漫長，多一點包容才能少一點距離囉！

天蠍 10.23～11.22



沒有消息就是好消息，不過天蠍這周註定要擁抱四面八方各種奇奇怪怪的消息，特別是某些人際上出人意料的情況頻頻，考驗著天蠍的一顆玻璃心，愈是惴惴不安愈要懂得壯大自己心理素質，此時的你容易與家人、情人為小事起衝突，愈是與你親密的人，磨擦可能愈大，需要你更多的包容共感，小事上意見不合不如就算了吧。

射手 11.23～12.21



這周完全考驗射手臨危不亂的機智反應，水逆走到了射手的第九宮，可能出現旅行、出差計畫上的臨時更動，玩樂行程期待愈高，愈可能換來失望，建議任何未來規劃都別忘了設定備案，讓自己的心情與血壓能在種種外在變化下依然健康。另外與情人之間的相處貴在「留白」別老是想用各種玩樂把兩人時間塞滿，偶爾什麼都不做的輕鬆相處會更有幸福感。

摩羯 12.22～1.19



摩羯本來就不是圓滑、擅於言詞的人，這波水逆帶來的影響，很可能讓你在言談哈啦上的弱點更為明顯，近期人群中不小心說錯話、耍冷、句點其實都是行星惹的禍，但重要的是你千萬別往心裡去，也不用一再的言語解釋愈描愈黑，好在水逆走入尾聲，想要告白或是訴說情話的摩羯座可以計畫水逆完結後再找時間好好與情人耳鬢廝磨一番。

水瓶 1.20～2.18



雖然身陷在諸多行星逆行的多重宇宙，不過水瓶近期有貴星相助，大大削減了衝擊，這周水瓶座表現不俗，愈是多發揮一些知性的力量，愈能為你趨吉避凶，有時間可以投入學習進修之中，或是閱讀精進自己的專長等，與人溝通時儘量避免過於直接直白，但也別太不苟言笑，多些溫柔幽默不但能提升人氣，還能為單身者捎來粉紅色的信號！

雙魚 2.19～3.20



自己的事情搞定最重要，這周的雙魚座想要把日子過得更滋潤，就別老是為別人擔心太多，特別是自己的情人、好友，比起處處干預，更適合採取開放式的態度，樂觀看待大家的選擇，若一昧的管閒事，恐怕公親變事主，最後引來麻煩上身。而值得注意的是，近期的魚兒要花些心思在健康上，注意腸胃問題，避免壓力過大造成傷害。

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