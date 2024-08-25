宜蘭必訪咖啡廳+1！平價享受越式咖啡、料理　新飲食風潮正興起

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

位於台東長濱的法式餐廳「Sinasera 24」，在2023年時推出複合式咖啡餐飲品牌「Luma Café」，今年7月宣布開設宜蘭分店，同樣以「自然、健康」理念，並使用花東友善食材，其位置恰好鄰近復興高中、宜蘭高中一帶，周圍自成商圈，成為一處與街區親密連結的場域，加上平易近人的售價，隨時都能以平易近人的價錢享受一杯越式咖啡，還有以法式概念打造的越南料理。品牌更不排除未來的異業合作、市集與工作訪活動，期待藉著人情味的家鄉料理與在地社群有更深刻的連結。

始於殖民文化的越南料理



說起越南料理，不得不提到法國殖民時期（1883至1945年），從許多料理中都能窺見法國的元素。像是越南三明治使用的法棍麵包（Baguette），而越南河粉的湯頭熬煮方法類似法國的火鍋（Pot-au-feu），而「Phở」這個名字與法語的「feu」發音相似，相信也來自法式清燉手法，最後因應越南當地食用習慣，加上洋蔥、辣椒、檸檬、香草和胡椒等豐富香料，最後成為我們熟悉的「河粉」樣貌。另一方面，法屬期間因為跨國航運，同時也讓奶類製品和巧克力在越南發揚光大，成為咖啡廳、麵包店大量使用的原料，因而誕生了越南咖啡和許多特色調飲。

對於主廚楊柏偉Nick來說：「越南美食能展現食材的個性和魅力，烹飪模式不過多調味，而是襯托食材的特性。」過去在法國學廚藝時他即觀察到，法式咖啡廳常提供全天候的用餐服務，並結合餐酒。而Sinasera 24的創意不僅體現在獨特菜品上，還融合了當地文化和料理傳統，Luma Café即是實踐將咖啡、美食和文化匯聚的場域。

然而「在咖啡館享用越南料理？」相信是大家心裡的疑問，其實這股新飲食風潮正在興起，像是法國人日常中隨時能品味一杯好咖啡，Luma Café則是希望能成為宜蘭市民的舒心角落，享受從早餐到晚餐的美食，並成為城市的一部分，無論是一人前來，抑或是社區居民慶祝用餐，這裡為宜蘭民眾提供了獨特的「陪伴價值」。

法越融合之下的沉穩靜謐空間

Luma Café宜蘭店為一棟兩層樓建築，明亮的黃色外觀成為街區最醒目的建築。室內則汲取法式優雅與越式質樸，加上深色的空間，打造出沉穩靜謐的氛圍。而法式拱門和鐵件造型的元素無處不在，加上藤編單椅、花紋邊角的餐桌，展現了南洋復古風情的舒適空間。

餐具和餐盤的選擇也經過團隊多次考察，找到最適合的越南風格元素，並與多款金屬材質進行搭配。材質的融合，也呼應了Luma Café不同文化融合的命題。

「Luma Café」特色菜單

越南法國三明治

使用Sinasera 24自製的法國長棍麵包，搭配豬肝醬、烤肉、醃製蘿蔔、香菜和美乃滋，還有豬肉、雞肉、叉燒等選擇。

香茅烤肉飯

為中餐招牌，選用玉里蓮貞豚，經過香茅、自煉油蔥、蝦醬、魚露和辣味醃製，再配以越式風味醬油和台東米飯，味道豐富令人回味。

牛尾河粉

此料理源自北越，Luma Café原汁原味呈現西貢特色風味，牛尾的口感油花豐富，搭配特殊的「醋蒜盤」則讓風味更加層次分明。

老船長尼斯沙拉

輕食首推「老船長尼斯沙拉」，使用宜蘭特有的「油漬鯖魚魚腹」和清爽在地蔬菜，結合法國經典尼斯沙拉和地方食材。

越南豚肉芋頭炸春捲

則是一道適合夏季的小點，搭配色彩繽紛的蔬菜和鹹香酸甜的水蘸汁。而店內特色醬汁，都是是由主廚特製的「水蘸汁」，融合魚露、青檸汁、辣椒、蒜茸、醋和糖，增添了獨特的酸辣風味。

飲品、甜點推薦

「越南咖啡」使用滴漏杯慢慢滴入熱水，是一款隨時間流動的療癒飲品。「越南椰奶冰沙咖啡」清涼消暑，「椰香芒果冰淇淋」則是熱帶風情的甜品。店內還有「香檬摩西多」，這款在法國受歡迎的飲品，甜度較高，適合搭配鹹香主食。宜蘭店還帶來了東部特有的「蜜香紅茶」和「鹿野紅烏龍」，讓你在不遠赴台東的情況下，享受到東部山林間的好茶。而「麻糬鬆餅」則是比利時鬆餅的製作方式，搭配台東蜂蜜，甜香脆的滋味讓人療癒。

與「TERRA 土然」 X「Bonsoy」三方聯手



Luma Café開幕期間特別與TERRA 土然巧克力專門店「Bonsoy」合作，推出量身定做的美食調飲。TERRA 土然的「巧克力巴斯克乳酪蛋糕」，是使用南印度TamilNadu區的可可製成，帶有草本香氣及堅果和焦糖的尾韻，完美平衡奶油乳酪蛋糕。產地來自越南的Bonsoy「氣泡薑汁椰子水」，擁有清爽的氣泡口感，是炎炎夏日最為推薦的清涼飲品。

「Luma Café」宜蘭店

營業時間：8:00～17:00（10:00開始供餐，售完為止）

電話：03-9326269

宜蘭縣宜蘭市復興路二段260號

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