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卡地亞「整隻小鱷魚」繞頸好可愛！4億元項鍊有29種戴法　楊謹華、劉冠廷秀頂級珠寶

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▲Cartier頂級珠寶。（圖／品牌提供）

▲卡地亞在台北舉辦2024頂級珠寶展。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

Cartier（卡地亞）2024頂級珠寶來台展出，找來楊謹華、劉冠廷、劉奕兒走秀演繹，多件全球唯一的作品絕對是亮點，其中身價超過4億元的Imperio祖母綠項鍊為全場最高價，能拆卸轉換，共有29種佩戴方式，工藝令人驚嘆，此外，首度來台的La Commande訂製服務更是彌足珍貴，超過30顆珍稀寶石供頂級貴客挑選，打造獨一無二的收藏。

▲Cartier頂級珠寶。（圖／品牌提供）

▲超過4億元的Imperio項鍊，主石為23.56克拉的哥倫比亞祖母綠，可轉換出29種佩戴方法。

▲Cartier頂級珠寶。（圖／品牌提供）

▲Cartier頂級珠寶。（圖／品牌提供）

▲Faune et Flore de Cartier鱷魚項鍊造型獨特，柔軟貼合肌膚。

動物與植物（Fauna & Flora）是卡地亞2024頂級珠寶的主軸之一，除了標誌性的美洲豹，還有其他動物，Faune et Flore de Cartier項鍊是一隻具象的小鱷魚，環著頸但一點也不兇猛，反而溫潤可愛，卡地亞從1975年為墨西哥女星María Félix創作的鱷魚項鍊得來靈感，由當年的設計師參與設計，完成全新的鱷魚項鍊，鑲嵌祖母綠及鑽石，柔軟且貼合身體，Intrico綠碧璽項鍊則描繪了果實與枝枒，繩結般的造型充滿動感與生命力，以黑曜石、碧玉、木化石、鑽石等多種寶石結合，彰顯精巧細膩的工藝。

▲Cartier頂級珠寶。（圖／品牌提供）

▲Intrico綠碧璽項鍊，以多種寶石結合，描繪出果實與枝枒。

▲Cartier頂級珠寶。（圖／品牌提供）

▲Cartier頂級珠寶。（圖／品牌提供）
▲Grattacielo項鍊與戒指，可變化出20種佩戴方式。

2024頂級珠寶系列的另一主軸為精巧結構與簡約線條（Architecture & Purity），Grattacielo項鍊意為摩天大樓，以鑽石與祖母綠呈現俐落造型，為可轉換式珠寶，與戒指成套共有20種佩戴方式，屬於同一系列的Imperio項鍊要價逾4億元，當然有其道理，主石為23.56克拉的哥倫比亞祖母綠，不但沒有裂縫且無浸油處理，十分出色罕見，八邊形切工可充分欣賞寶石的純淨剔透，共有29種佩戴方式，在各種場合都能耀眼奪目。

▲Cartier頂級珠寶。（圖／品牌提供）

▲Anansi橄欖石項鍊與耳環，以六角形橄欖石打造，色澤和諧均質，以精湛的切割工藝創造出一致的光線反射效果。

▲Cartier頂級珠寶。（圖／品牌提供）
▲Hebilla項鍊嵌28顆總重25.11克拉的莫三比克風箏形紅寶石，搭配各式切工鑽石，展現和諧又有力道的姿態。

卡地亞曾為溫莎公爵夫人、社交名媛Barbara Hutton、墨西哥女星María Félix等許多名人訂製珠寶，現在貴客專屬的訂製服務也首度登台，在此次展場中，有一個特別的小空間，展示超過30顆珍貴的裸石，14.96克拉的方形枕形祖母綠來自哥倫比亞礦區，深邃的綠中帶有一抹藍，色調飽滿且無浸油處理，緬甸產的16.08克拉枕形藍寶石濃郁沉靜，被譽為皇家藍，在光線照射下帶有一抹紫，質地極為細緻、結晶良好，未經加熱處理，若鍾情紅色，莫三比克產的枕形紅寶石重5.01克拉，通透鮮豔底部略帶粉紅，還有多顆彩鑽、海水藍寶、碧璽等，都是相當稀有的珍寶，想訂製可以參考卡地亞原有的設計圖，甚至從零發想，透過來回溝通、悉心打造，讓夢幻逸品成真。

▲Cartier頂級珠寶。（圖／品牌提供）

▲裸石展間提供專屬訂製服務。

▲Cartier頂級珠寶。（圖／品牌提供）
▲16.08克拉緬甸枕形藍寶石、14.96克拉哥倫比亞方形枕形祖母綠裸石。

▲Cartier頂級珠寶。（圖／品牌提供）
▲2.03克拉艷彩黃橙色鑽石、一對分別為2.00克拉及2.05克拉的橢圓形濃彩黃鑽裸石。

楊謹華戴著精巧結構與簡約線條的鑽石作品走秀，她表示最愛的寶石就是鑽石，「雖然我也喜歡彩寶，但現在更愛鑽石，我的目光會一直停留在鑽石身上」。劉冠廷則透露喜歡綠色，所以祖母綠榮登最愛的寶石，「祖母綠又象徵愛和生命，像春天萬物欣欣向榮的感覺。」接著笑言：「我後來才知道祖母綠跟祖母沒有關係，是翻譯的名字。」

▲Cartier頂級珠寶。（圖／品牌提供）

▲Cartier頂級珠寶。（圖／品牌提供）

▲Cartier頂級珠寶。（圖／品牌提供）

▲楊謹華佩戴Architecture & Purity系列鑽石項鍊與手環。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG、品牌提供）

▲Cartier頂級珠寶。（圖／品牌提供）
▲劉冠廷佩戴卡地亞珠寶。（圖／翻攝劉冠廷FB）

【更多華美珠寶】

TIFFANY & Co.

2024 Blue Book高級珠寶系列正在師大美術館展出至8月23日，參觀採預約制，有將近600件、總值超過110億元的珠寶登場，氣勢不凡，其中60件為Tiffany Céleste蒼穹萬象夏季作品，致敬品牌傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）的想像力，以及他對神秘宇宙的熱愛，例如石上貓頭鷹，重新詮釋了尚史隆伯傑經典的石上鳥，透過蛋白石、坦桑石和月光石，描繪貓頭鷹在星空下棲息於寶石上的姿態。

全場身價最高為5.9億元、1.09克拉長方形改良明亮式紫紅鑽石戒指，十分罕見珍稀，而全場工藝最複雜，是Iconic Star星夜如夢系列中的一條項鍊，鑲嵌7顆逾90克拉藍色風信子石、400克拉不規則海水藍寶、珍珠母貝與鑽石項鍊，由於海水藍寶形狀不規則，因此製作時必須小心謹慎，如拼圖般組裝細部零件，再手工鑲嵌調整，才能完美呈現夜色、星辰美景。

▲TIFFANY高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲Tiffany 2024 Blue Book高級珠寶作品正在師大美術館展出至8月23日，規模盛大。

▲TIFFANY高級珠寶。（圖／品牌提供）
▲1.09克拉長方形改良明亮式紫紅鑽石戒指，身價高達5.9億元。

▲TIFFANY高級珠寶。（圖／品牌提供）
▲Iconic Star星夜如夢系列項鍊，鑲嵌7顆逾90克拉藍色風信子石、400克拉不規則海水藍寶、珍珠母貝。

▲TIFFANY高級珠寶。（圖／品牌提供）
▲石上貓頭鷹致敬TIFFANY經典石上鳥，3件皆已由台灣藏家收藏。

▲TIFFANY高級珠寶。（圖／品牌提供）
▲珍珠石上鳥，以鉑金與18K玫瑰金鑲嵌1顆逾23克拉巴洛克天然海水珍珠，粉鑽，紅寶石及鑽石。

CHAUMET

甫結束在台展覽的CHAUMET年度頂級珠寶系列Chaumet en Scène，以表演藝術為主題，將音樂、舞蹈、魔術轉化為絢麗珠寶作品，透過混合重複性的圖案構成獨特節奏，優雅又充滿律動感。

音樂以藍寶石與鑽石的二重奏形成和諧共鳴，或是不同切割鑽石的流暢線條，也有加入祖母綠的華麗協奏曲，舞蹈可能是藍碧璽和紅碧璽的熱情探戈、錫蘭藍寶石與鑽石的當代芭蕾，或是紫色剛玉翩然的搖擺舞，而充滿驚喜的魔術，則用錯視、收緊和扭轉等多樣工藝手法，展現引人入勝的魔幻魅力。

▲CHAUMET頂級珠寶。（圖／品牌提供）

▲Harmonie藍寶石鑽石項鍊，靈感來自音樂，流暢的線條彷彿悠揚旋律。

▲CHAUMET頂級珠寶。（圖／品牌提供）
▲以探戈為主題的美麗項鍊，運用梨形和枕形切割的不同顏色碧璽交替排列，彷彿一對舞伴正在演出。

▲CHAUMET頂級珠寶。（圖／品牌提供）
▲紫色剛玉與鑽石手環，呈現搖擺舞的活力。

▲CHAUMET頂級珠寶。（圖／品牌提供）
▲受樂曲啟發的項鍊，彷彿沿著胸頸曲線點綴澄澈音符。

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關鍵字：

Cartier, 卡地亞, 高級珠寶, 頂級珠寶, 楊謹華, 劉冠廷, 劉奕兒

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