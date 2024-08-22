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台詞惹哭網友！韓劇《媽媽朋友的兒子》：為什麼我總是要當你的驕傲 ？

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▲▼韓劇《媽媽朋友的兒子》真實台詞惹哭網友 。（圖／翻攝自FB/tvN Drama、Netflix）

▲韓劇《媽媽朋友的兒子》收視率開始飆升。（圖／翻攝自FB/NETFLIX、tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

韓劇《媽媽朋友的兒子》現正熱播中，由庭沼玟、丁海寅主演，講述著青梅竹馬長大後各奔東西，因為某些原因使兩人再次重逢，展開一段非典型的愛情羅曼史，其中兩人互動更被網友懷疑是否假戲真做，不只如此，雖說僅播兩集，但劇中不少相愛相殺對話讓人看哭，邊擦淚邊追劇，直喊太療癒。

▲▼韓劇《媽媽朋友的兒子》真實台詞惹哭網友 。（圖／翻攝自FB/tvN Drama、Netflix）

劇中除了庭沼玟、丁海寅兩人的歡樂愛情故事讓人發笑外，不少台詞更是掀起網友們共鳴，像是母女間兩人一觸即發的關係，犀利言語之下藏著濃濃親情，男女中角在公園的對話，更是讓人印象深刻，甚至掉下淚來。

精選台詞金句

#為什麼我總是要當你的驕傲 ？而不能單純當你的女兒？偶爾有些缺點、瑕疵有什麼關係？我為什麼必須拿來包裝你的人生？

#我之前已經夠努力了，你就不能和我說一聲：休息一下，你辛苦了嗎？

▲▼韓劇《媽媽朋友的兒子》真實台詞惹哭網友 。（圖／翻攝自FB/tvN Drama、Netflix）

#你專心做一件事就好，不要強顏歡笑，要哭還是要笑選一個。

#你知道嗎？就像月球是地球的衛星一樣，厭惡也有自己的衛星，像是對某人的期待、想信任和珍惜某人的心情，都是有關連的，只要它偏離軌道或逆行就會轉變為厭惡，如果一開始漠不關心，就不會變成變成厭惡了。

關鍵字：

韓劇, 愛情, 母女關係, 劇情, 青梅竹馬

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