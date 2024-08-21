最美孕婦曾之喬新歡Bottega Veneta編織包！多巴胺色調染上經典款超療癒　

記者鮑璿安／台北報導

35歲女星曾之喬最近傳出懷孕喜訊，讓粉絲一同感染甜蜜氛圍，而她經常在社群上分享時髦穿搭，日前拎上Bottega Veneta話題款Andiamo新色，展現「最美孕婦」的氣質。炎炎夏日，Bottega Veneta則為編織包款們一一換上多巴胺色彩，堪稱穿搭之中的活力來源。





▲曾之喬以簡單的白色背心搭配丹寧褲裝，手中重點單品則是Andiamo包款 。（圖／品牌提供）

曾之喬以簡單的白色背心搭配丹寧褲裝，手中重點單品則是Andiamo包款，採用標誌性的intrecciato皮革編織，搭配黃銅繩結成為鬆弛感的象徵。





▲Bottega Veneta為Andiamo、Wallace、Parachute再到全新登場的Let’s go包款，都紛紛換上新色 。（圖／品牌提供）

夏日氣息正濃郁，Bottega Veneta為Andiamo、Wallace、Parachute再到全新登場的Let’s go包款，都紛紛換上新色，除了曾之喬演繹的藍色款式，也有皮革拉菲草編織款式、櫻花粉色等多巴胺色彩，看起來消暑又時髦，都與編織交融成為新象徵。

值得關注的是，這次的新包款Let’s go同樣是品牌編織技術的探索，交織橫向輪廓詮釋出高工藝與趣味性，適切的皮革肩背帶，造型小巧吸睛，對於日常通勤、外出逛街而言都是極佳的選擇。

▲新包款Let’s go同樣是品牌編織技術的探索，交織橫向輪廓詮釋出高工藝與趣味性 。（圖／品牌提供）

日前宋慧喬現身香港國際機場被捕捉到最新畫面，她身穿淡藍色休閒襯衫搭配上鴨舌帽，看起來舒適度十足，雖然帽沿壓低幾乎遮住了半張臉，卻散發著女神仙氣。而她手中的包款也相當具有話題性，來自FENDI 秋冬24系列的Peekaboo Soft，將品牌標誌性的Peekaboo包款重塑成柔軟亮麗的版本，更適合在休閒場合演繹。





▲宋慧喬現身香港國際機場被捕捉到最新畫面 。（圖／品牌提供）