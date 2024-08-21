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IKEA萌萌小廢包超可愛「只送不賣」　入手方法大公開

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▲IKEA大台北4店聯合優惠活動。（圖／業者提供）

▲IKEA大台北4店聯合優惠活動退限量贈品藍寶包。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA大台北地區的四間分店，從8／21至9／4期間，推出「大台北新裝慶」聯合促銷活動，活動期間還推出獨家限量贈品「藍寶包」，圓軟造型加上超可愛的把手，吸睛度百分百，只要消費滿額就能拿到，快用秋冬換季做藉口去趟IKEA吧。

▲IKEA大台北4店聯合優惠活動。（圖／業者提供）▲IKEA大台北4店聯合優惠活動。（圖／業者提供）

IKEA本次活動的限量「藍寶包」，以經典的IKEA藍黃配色為設計靈感，外觀小巧可愛，適合肩背、斜背，或是作為手拿包使用，在活動期間消費滿2,688元即可兌換，因數量有限每人限兌換1個，送完不再追加。

▲IKEA大台北4店聯合優惠活動。（圖／業者提供）▲IKEA大台北4店聯合優惠活動。（圖／業者提供）

▲KIVIK雙人座沙發。

除了滿額贈品外，IKEA也針對多款家居用品推出促銷優惠，包括KIVIK布沙發系列，可享全系列9折優惠，KIVIK沙發以獨立筒彈簧和高彈力泡棉為特色，提供足夠的支撐力與舒適度，寬闊的扶手設計則方便用來放置個人物品。沙發布套可拆下清洗，方便日常保養。

▲IKEA大台北4店聯合優惠活動。（圖／業者提供）▲IKEA大台北4店聯合優惠活動。（圖／業者提供）

▲METOD冰箱烤箱高櫃櫃框，高200公分（左）、高220公分（右）。

另一項優惠則針對METOD系列，活動期間單筆消費滿12,888元，且購買含指定高櫃櫃框的電器櫃，即贈市價1,399的TILLREDA攜帶式電磁爐。另也推出精選商品兩件享85折的優惠，包括TORVFLY桌巾、KLEJS地毯和BAGIS兒童衣架等實用小物，讓消費者可以趁機囤貨。而RASKOG推車搭配TROFAST土耳其藍分隔收納托盤一起購買，也能享有托盤5折的優惠。

▲IKEA大台北4店聯合優惠活動。（圖／業者提供）▲IKEA大台北4店聯合優惠活動。（圖／業者提供）

▲KLEJS平織地毯，BAGIS兒童衣架。

▲IKEA大台北4店聯合優惠活動。（圖／業者提供）▲IKEA大台北4店聯合優惠活動。（圖／業者提供）

▲IKEA明星商品RÅSKOG推車，層板尺寸能與TROFAST分格收納托盤（右）完美貼合，搭配使用讓小物件也能放整齊。

HOLA近期則針對搬家、購屋或重新裝潢等大額消費需求族群，推出「厚禮厝計畫」，即日起至12／31前，單筆消費滿5萬享88折、滿10萬享85折、滿30萬享8折優惠。

關鍵字：

家居, 裝潢, 促銷, 優惠, 活動

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