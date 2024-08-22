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腋下一片濕好尷尬！醫師教你2招解決多汗　清爽度過炎夏

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▲▼腋下狂冒汗好尷尬？醫師傳授「2招」解決 。（圖／Unsplash）

▲高溫伴隨著更多流汗異味問題。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

夏季潮濕悶熱使得汗水冒不停，和女生相比，男生的汗腺較為發達，容易出現汗臭或體臭，而女性的汗腺分泌則是受荷爾蒙變化，也會導致異味產生，其他像是個人清潔習慣、運動也都是成因。不少人外出沒多久，腋下就濕一半實在尷尬，若你也有多汗異味問題，聽聽醫師教你怎麼做。

彤顏診所王瑩軒醫師表示，多汗和臭汗，雖與汗液分泌跟氣味有相關聯性，但它們有不同的表現形式與治療方法。多汗症是由於小汗腺分泌過多汗液所引起的，這些小汗腺分布於全身的皮膚表面，而汗液成份大部分是水，少量含有蛋白質、鹽份和尿素等物質，汗液本身並不具有臭味，因此多汗症並不代表一定會有異味。

大汗腺又稱頂漿腺，分布較多在腋下的位置，這部位較為密閉潮濕，空氣流通不佳，使得細菌更容易滋生繁殖，會產生一股特殊的氣味，就是我們俗稱的狐臭。

▲▼腋下狂冒汗好尷尬？醫師傳授「2招」解決 。（圖／Unsplash）

醫師也分享，腋下多汗現在透過醫療的方式處理可分為侵入式與非侵入式，如局部注射肉毒桿菌素，阻斷神經末梢與汗腺的聯繫，從而減少腋下出汗的狀況，可維持數個月的效果，建議須定期回診持續治療。

非侵入式則是利用微波能量加熱汗腺使其萎縮，同時改善腋下多汗及異味，且治療後不影響日常生活；與傳統手術相比，也不會有神經阻斷之汗水代償問題及術後恢復期照顧與傷疤等狀況，單次療程約進行一個小時左右，由於汗腺不再新生，效果相對較為持久。

醫師也建議，改善腋下多汗與異味的方法有許多種，輕度患者可從改善生活習慣做起，建議提早就醫且由專業的醫師評估診斷，選擇適當的治療方式，就能讓自己更加自信與舒適。

關鍵字：

汗臭, 腋下, 夏季, 解決方法, 專家分享

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