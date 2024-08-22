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超準！第一眼看到腿還是領帶？秒測你潛在性格與最新運勢

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記者曾怡嘉／綜合報導

你真的了解自己嗎？不少人會藉由心理測驗來窺知自己的內心性格，《小紅書》有個很夯的心測，一眼測出你不為人知的內心世界以及精準預測你下個月的最新運勢。

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

#你第一眼看到的是什麼呢？

A.男人的西裝

B.女人的腿

C.黑色的領帶

D.夜幕下的建築

--------（下有完整解析）

#挑選A的你

如果你第一眼看到的是男人的西裝，代表你天生就有不凡的領導力，在生活或是職場中就算遇到什麼煩心事，總能以冷靜的態度解決各種問題，要記得每個挑戰都是通往成功的必經之路，下個月你將有機會展現你的專業，在眾人面前脫穎而出。

#挑選B的你

你第一眼看到是女人的腿，代表你是很注重細節的人，很留心周遭環境中的微妙變化，所以在交友人際關係中，總是八面玲瓏，因為你總是細心替他人著想，下個月你可能會有意外的收穫，成為你好運的加持。

#挑選C的你

如果你第一眼看到是黑色領帶的話，代表你有著堅定的決心，只要一設立目標就不容易放棄，即便再困難也會咬牙撐下去，下個月你將迎來事業的轉折點，正是你表現自己的最佳時機。

#挑選D的你

如果你看到的是夜幕下的建築，代表你有著遠大的視野和抱負，你不會只看眼前的小利，而是會將目標放遠，即便身處困境之中，也能找到新的方向，下個月將會有一個重要的決定，而這個決定將是引領你走向目標的捷徑。

關鍵字：

心理測驗, 預測運勢, 內心特質, 小紅書, 心測

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