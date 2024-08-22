營養師曝高麗菜4大營養　提醒「2種人」不適合吃

▲高麗菜有天然胃藥的美譽。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

說到最受歡迎蔬菜，非高麗菜莫屬了，汆燙後口感鮮甜，就連小孩都很喜歡，營養師夏子雯分享高麗菜4大營養，更有「天然胃藥」的之稱，營養師也點名2種人不適合吃高麗菜，一起來了解。

#適合減醣飲食

100公克熱量約23大卡，雖然嚐起來甜味十足，但僅含有碳水化合物4.8公克，屬於低碳水化合物、低升糖指數（低GI）的蔬菜，適合減醣飲食，適量食用也能穩定血糖值。

#含維生素U

營養師夏子雯表示，維生素U其實是Vitamin Ulcer，是一種抗潰瘍的因子，可促進黏蛋白分泌，加速潰瘍傷口的癒合、修補黏膜，又稱為「廚房裡的胃藥」，能緩解胃不舒適的感覺。

#適量的膳食纖維

100公克含有1.1公克的膳食纖維，能促進胃腸道蠕動，預防便祕，而對於胃功能不佳的人，可適量食用。

#強大抗氧化能力

吲哚、異硫氰酸酯、蘿蔔硫素等植化素，有助抑制癌症細胞的生長，如乳癌、大腸癌等。

高麗菜雖然營養多多，但是營養師夏子雯也點名2種人不適合吃高麗菜，分別是甲狀腺功能低下者和容易脹氣者。

甲狀腺功能低下者：高麗菜所含的異硫氰酸鹽在體內過多時，會抑制甲狀腺吸收碘，導致體內甲狀腺素生成產生障礙，所以不適合甲狀腺功能低下的人攝取。

容易脹氣者：高麗菜中的寡糖類，進入腸道後不易被吸收，腸道菌利用寡糖類做為發酵材料，產生二氧化碳、硫化氫等氣體，就容易有脹氣的狀況，建議適量食用外，也可以煮熟、煮久一點再吃。