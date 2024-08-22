林心如、Melody撞包Loro Piana最新鎖頭手袋！大尺寸無Logo低調優雅

記者鮑璿安／綜合報導

女星林心如和Melody（殷悅）時常在社群上分享時髦穿搭，最近兩人不約而同拎上義大利精品品牌Loro Piana的Loom 包款，展現高雅Quiet Luxury「靜奢風」，示範毫不費力的時尚感，輕輕鬆鬆成為矚目焦點。





▲林心如身穿灰色系套裝搭配上Loro Piana白色 Loom 包。（圖／品牌提供）





▲Melody則以一身溫柔的百褶長裙呼應暖棕色包款。（圖／品牌提供）

林心如身穿灰色系套裝搭配上Loro Piana白色 Loom 包，彰顯出正式與休閒結合的魅力，而包款最具有辨識度的細節就是梯形輪廓，帶有圓形翻蓋和雙手柄，閃亮的金色鎖頭刻有 LP 字母縮寫，是品牌最新力作。林心如也在貼文中表示，「就像 Loro Piana Loom 包款，以精湛的工藝，創作永恆傑作的典範，呈現穩重與現代感魅力，美」。而Melody則以一身溫柔的百褶長裙呼應暖棕色包款，顯得格外可人。





▲皮革款式以及亞麻紗線染色仿古棉質帆布款式。（圖／品牌提供）

Loro Piana 一向秉持義式工藝美學，包款皆由工匠手工打造，另有推出棉麻混紡帆布材質防水防污款式，以及亞麻紗線染色仿古棉質帆布款式，亞麻紗線讓包身呈現出不規則的自然效果，更有夏日療癒氛圍。

▲林依晨詮釋優雅的新季造型，換上自在輕鬆的丹寧套裝，身旁搭配的是早秋系列新款方包。（圖／品牌提供）

百年歷史的義大利品牌Ferragamo在新任創意總監Maximilian Davis帶領下，除了顛覆過去繁複設計，也為品牌注入流動的女性態度，這次以「大女主」之名，旨在歌頌有著自己的風格和態度的女性。林依晨詮釋優雅的新季造型，她換上自在輕鬆的丹寧套裝，身旁搭配的是早秋系列新款方包，細長手柄和極為極簡的包款廓形，簡單呼應出林依晨的清新質感。