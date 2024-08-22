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Lisa戴的2萬太陽眼鏡買得到　施華洛世奇水晶裝飾閃爆

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▲▼Lisa墨鏡 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa（右）與西班牙小天后羅莎莉雅合作新歌《New Woman》，Lisa戴閃亮亮的施華洛世奇太陽眼鏡。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BALCKPINK成員Lisa成立個人公司LLOUD後動作頻頻，繼6月發布單曲《Rockstar》，近期又與西班牙小天后蘿莎莉雅（Rosalía）攜手合作，一起唱第2首全新歌曲《New Woman》，兩人是當今潮流指標人物，在MV中皆以又帥又辣的造型亮相，Lisa還戴上超級閃亮的太陽眼鏡，出自奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）的設計。

▲▼Lisa墨鏡 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa佩戴施華洛世奇Matrix太陽眼鏡，21,000元。（圖／施華洛世奇提供）

Lisa在新歌《New Woman》MV中，穿黑白皮衣與迷你裙搭長靴，以賽車女郎風格造型入鏡，耍帥之餘還需要bling bling元素幫襯，因此戴上鏡框上下緣甚至延伸至鏡腳都鑲嵌施華洛世奇水晶的Swarovski Matrix太陽眼鏡，要價約21,000元。

▲▼Lisa墨鏡 。（圖／翻攝IG）

▲TASAKI danger太陽眼鏡，325,000元。（圖／TASAKI提供，以下同）

更奢華的設計則出現在日本珠寶品牌TASAKI，歡慶創立70周年，與日本歷史悠久的太陽眼鏡品牌 EYEVAN 合作推出華麗太陽眼鏡，包括3款鏡框正面鑲嵌阿古屋珍珠的貴氣版與5個鑲嵌鈦珍珠的系列，融入TASAKI標誌性系列balance和danger系列設計，風格相當前衛。

▲▼Lisa墨鏡 。（圖／翻攝IG）

▲TASAKI danger neo太陽眼鏡，30,000元。

►Lisa螞蟻腰全都露又甜又辣　百萬LV、寶格麗行頭加身遊義大利

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關鍵字：

Lisa, BLACKPINK, Swarovski, 施華洛世奇, TASAKI

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