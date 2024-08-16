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珉奎顏值擔當絕配寶格麗　名錶混搭珠寶露一手時髦品味

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▲▼珉奎 。（圖／翻攝IG）

▲寶格麗南韓品牌大使SEVENTEEN成員珉奎戴寶格麗珠寶與腕錶。（圖／翻攝min9yu_k IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男團SEVENTEEN成員珉奎，近日在IG分享他的配件穿搭，必備款是義大利品牌寶格麗（BVLGARI）珠寶與腕錶，身穿亮眼花卉衫的他佩戴八角形錶殼的寶格麗OCTO ROMA CHRONOGRAPH計時腕錶，再搭配B.ZERO1手環與戒指、以及BVLGARI SERPENTI戒指，展現陽光型男魅力。

▲▼珉奎 。（圖／翻攝IG）

▲珉奎戴寶格麗OCTO ROMA CHRONOGRAPH計時腕錶，同時搭配B.zero1手環與戒指、Serpenti Viper系列單圈戒指。（圖／翻攝min9yu_k IG）

27歲的珉奎身高187公分外型挺拔，加上高顏值，成為男團SEVENTEEN的門面擔當，寶格麗邀他成為南韓品牌大使，名錶、珠寶完美融入他的日常穿搭，他顛覆同系列珠寶疊戴的傳統，巧妙將B.ZERO1戒指與SERPENTI蛇戒戴再一起，創造專屬的時髦風格。

▲▼珉奎 。（圖／翻攝IG）

▲珉奎戴的寶格麗OCTO ROMA CHRONOGRAPH計時腕錶。（圖／翻攝min9yu_k IG）

珉奎不僅受珠寶品牌青睞，今夏也正式成為Dior南韓品牌大使，與丁海寅、全球品牌代言人周杰倫成為同事，品牌認為他體現了Dior魅力和獨特性的精神，並在男裝創意總監 Kim Jones不斷重塑設計中，展現大膽與創造力的結合，由他演繹新裝再適合不過。

▲▼珉奎 。（圖／翻攝IG）

▲珉奎同時擔任Dior南韓品牌大使。（圖／Dior提供）

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關鍵字：

SEVENTEEN, 珉奎, BVLGARI, 寶格麗, Dior

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