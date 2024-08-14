潔西卡拎愛馬仕迷你凱莉包遊羅馬　住寶格麗飯店好享受

▲潔西卡拎著愛馬仕迷你凱莉包在寶格麗飯店自拍。（圖／翻攝jessica.syj IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星潔西卡（Jessica，鄭秀妍）在義大利度開心過暑假，結束旅程她已開始想念快樂之地，她所標註的地點正是寶格麗（BVLGARI）位於羅馬黃金地帶戰神廣場街區的飯店，而她的旅行行頭也很華麗，拎著愛馬仕（Hermès）藍色的迷你凱莉包在飯店自拍，上面還掛著串珠吊飾，洩露少女心。





▲潔西卡穿丹寧背心配丹寧褲遊羅馬。（圖／翻攝jessica.syj IG）

讓潔西卡念念不忘的羅馬寶格麗飯店去年6月開張，座落於Piazza Augusto Imperatore奧古斯都大帝廣場，是1950年代由建築師Vittorio Ballio Morpurgo操刀設計的歷史建築物，經過義大利建築工作室ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel重新設計，賦予貴客奢華感受，潔西卡在此度過愜意的時光，也品嘗道地的義大利美食。





▲潔西卡在寶格麗飯店享受美食。（圖／翻攝jessica.syj IG）

潔西卡度假不僅住高檔飯店享受，穿搭也洩露貴婦品味，服裝清一色都是極簡的單色背心、丹寧褲露出纖腰或美腿，她將重點放在配件，搭配金色系首飾，當中包括卡地亞（Cartier）經典的Juste un Clou釘子手環，配上愛馬仕迷你凱莉包，相當俏麗。





▲潔西卡遊義大利，疊戴金項鍊並戴著卡地亞Juste un Clou釘子手環。