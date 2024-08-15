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肖戰時髦珠寶上手露燦笑　陽光型男魅力粉絲難擋

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▲▼Boucheron,Gucci 。（圖／公關照）

▲BOUCHERON全球品牌代言人肖戰演繹Quatre系列珠寶，露出迷人笑容。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

32歲大陸男星肖戰過去因演出《陳情令》爆紅，晉升頂流男神，他的戲約一部接一部，目前已進組拍攝戰爭電影《得閒謹制》，出色的演藝表現與高人氣，讓他成為時尚圈寵兒，與義大利品牌Gucci已合作5年擔任代言人，也被法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）相中擔任全球代言人，他親自上陣示範Boucheron今年慶祝20周年的Quatre系列珠寶，露出燦爛笑容迷倒粉絲。

▲▼Boucheron,Gucci 。（圖／公關照）

▲肖戰以休閒服裝搭配Boucheron Quatre系列戒指與手環。

Boucheron於2004年推出以羅緞直線刻紋、鑽石圈、巴黎飾紋、同心圓4種紋飾組合而成的Quatre系列珠寶，不同圈數、不同材質構出豐富款式，肖戰一身休閒裝扮為品牌入鏡，分別戴上最經典的Quatre Classique手環和戒指、Quatre Black手環和戒指以及Quatre White戒指，時髦極了。

▲▼Boucheron,Gucci 。（圖／公關照）

▲肖戰戴的Boucheron Quatre Double Black手環。

除了珠寶為日常穿搭增添亮點，擔任Gucci代言人的肖戰擁有不少當季新品服飾，他於廣告中配上品牌標誌性的Horsebit 1955手袋，備有多種材質或顏色可供選擇，不同的包款各自襯托出潮流風格或優雅品味，讓粉絲見證肖戰的型男魅力。

▲▼Boucheron,Gucci 。（圖／公關照）

▲▼Boucheron,Gucci 。（圖／公關照）

▲肖戰同時是Gucci代言人，拍攝廣告宣傳Horsebit 1955手袋。（圖／Gucci提供）

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關鍵字：

肖戰, Gucci, Boucheron, 寶詩龍

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