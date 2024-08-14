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Tiffany 110億珠寶華麗登台　1.09克拉紫紅鑽戒5.9億領銜

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▲▼ Tiffany Chuamet 。（圖／公關照）

▲Tiffany此次珠寶展最高價之作是約5億9000萬元的鉑金鑲嵌主石1.09克拉長方形改良明亮式切割紫紅鑽石與鑽石戒指。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌Tiffany & Co.即起至8月23日舉辦預約制的Tiffany 2024 Blue Book：Tiffany Céleste蒼穹萬象高級珠寶展，刷新品牌歷來在台珠寶展規模，展出近600件總價逾110億元作品，包括Tiffany Céleste蒼穹萬象主題全球首度曝光的夏季新作孔雀華翎（Peacock）、流光星彩（Shooting Star）、熾陽之焰（Flames），而全場最高價之作是極為稀有的1.09克拉長方形改良明亮式紫紅鑽石戒指，身價高達約5億9000萬元，彰顯品牌在寶石領域的王者地位。

▲▼ Tiffany Chuamet 。（圖／公關照）

 

▲Tiffany Céleste孔雀華翎系列鉑金與18K金鑲嵌主石逾21克拉坦桑石、鑽石和綠色碧璽項鍊。

▲▼ Tiffany Chuamet 。（圖／公關照）

▲Tiffany Céleste熾陽之焰Flame主題鉑金與18K金鑲鑽項鍊。

▲▼ Tiffany Chuamet 。（圖／公關照）

▲Tiffany Céleste流光星彩Shooting Star主題鉑金及18K金鑲嵌5顆總重逾78克拉枕形切割紫水晶及鑽石項鍊。

此次Tiffany珠寶展共分為三大展區，第一區「Tiffany Céleste 蒼穹萬象展區」，呈獻品牌高級珠寶首席珠寶設計師Nathalie Verdeille汲取傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger 作品的靈感，創作出浩瀚星空主題且帶有奇幻色彩的Tiffany Céleste蒼穹萬象高級珠寶，首度曝光的Shooting Star流光星彩系列項鍊正是最佳代表，猶如緞帶般飄揚的鑲鑽線條，成為彗星圖案的長尾巴，點綴5顆總重逾78克拉枕形切割紫水晶，華美無比。

▲▼ Tiffany Chuamet 。（圖／公關照）

▲Tiffany Céleste星圖幻境系列鉑金與18K金鑲嵌逾8克拉未經優化處理的斯里蘭卡藍寶石及星光藍寶石、鑽石耳環。

▲▼ Tiffany Chuamet 。（圖／公關照）

▲Tiffany Céleste燦爛之輝系列鉑金與18K金鑲嵌逾5克拉濃彩黃鑽及鑽石手環。

全場工藝最複雜之作，為Iconic Star星夜如夢系列鑲嵌7顆逾90克拉藍色風信子石、400克拉不規則海水藍寶、珍珠母貝與鑽石項鍊，Tiffany運用懸浮鑲嵌工藝，展現月、天、海之美；而描繪灼日熾烈光芒的Ray of Light華光萬丈系列項鍊與耳環，鑲嵌紅色尖晶石、粉色尖晶石與美鑽，均為可轉換式設計，項鍊可變身為冠冕佩戴。

▲▼ Tiffany 。（圖/）

▲模特兒模演繹Tiffany Céleste蒼穹萬象飛羽淩空Wings系列項鍊，主鑽為難得一見的20.23克拉DIF橢圓形切割TypeIaB型鑽石。

▲▼ Tiffany 。（圖/）

▲模特兒佩戴Tiffany Céleste蒼穹萬象星夜如夢Iconic Star系列鑲嵌藍色風信子石、不規則海水藍寶、珍珠母貝與鑽石項鍊。

▲▼ Tiffany 。（圖/）

▲模特兒將Tiffany Céleste蒼穹萬象華光萬丈Ray of Light系列紅色與粉色尖晶石項鍊轉化為冠冕佩戴，搭配同套可轉換式耳環。

Tiffany珠寶展的第二區則為「尚‧史隆伯傑Jean Schlumberger展區」，展出豐富石上鳥新品，以及躍上珠寶錶與陀飛輪錶的嶄新設計，更令人眼睛一亮的是出現3件各鑲嵌蛋白石、坦桑石和月光石的「石上貓頭鷹」胸針，可愛模樣迅速被台灣藏家珍藏；第三區「Blue Book Classic展區」凸顯品牌在搜羅珍罕美鑽的實力，呈獻超過20顆已封礦的阿蓋爾產地粉紅鑽與紅鑽，而黃鑽亦是Tiffany傳統之一，焦點為鑲嵌主石逾51克拉濃彩黃鑽與鑽石胸針。
 

▲▼ Tiffany Chuamet 。（圖／公關照）

▲Tiffany高級珠寶系列主石為51.71克拉枕形切割濃彩黃鑽與鑽石胸針。

▲▼ Tiffany 。（圖/）

▲Tiffany石上貓頭鷹胸針模樣可愛，3件全被台灣收藏家珍藏。

▲▼ Tiffany Chuamet 。（圖／公關照）

▲Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥陀飛輪腕錶全球限量25只。

▲▼ Tiffany Chuamet 。（圖／公關照）

▲面盤鑲嵌海水藍寶石與鑽石的Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥腕錶。

法國珠寶品牌Chaumet也正於台北舉辦Chaumet en Scène頂級珠寶展，以「表演藝術」為題的新作，分別受音樂、魔術與舞蹈啟發，不僅有獨一無二的重量級珠寶，亦有多款呼應設計主題的珠寶錶，當中Voltige 18K白金鑽錶受到高空鋼索雜技啟發，彷彿經過扭轉擠壓的鑲鑽線條猶如高掛的雜技鋼絲；另一款靈感源自雙人探戈的神祕錶，未掀蓋時呈現鑽石與寶石彷彿在探戈舞蹈中相擁，美好意象更吸引人了。

▲▼ Tiffany Chuamet 。（圖／公關照）

▲▼ Tiffany Chuamet 。（圖／公關照）▲Chaumet魔術主題的Voltige 18K白金鑽錶演繹高空鋼絲般的線條。（圖／Chaumet提供，以下同）

▲▼ Tiffany Chuamet 。（圖／公關照）

▲Chaumet靈感源自探戈舞蹈的Tango 18K白金神秘腕錶。

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關鍵字：

Tiffany, Tiffany & Co., Chaumet

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