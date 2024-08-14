fb ig video ETtoday search mobile

莉莉柯林斯辣輸美魔女上司　61歲法女星透視裝完美體態現形

>

▲▼ Emily in Paris 。（圖／翻攝IG）

▲《艾蜜莉在巴黎》演員齊聚洛杉磯宣傳，莉莉柯林斯（左五）與Philippine Leroy-Beaulieu（左二）造型火辣。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

記者陳雅韻／台北報導

NETFLIX熱門影集《艾蜜莉在巴黎》第四季即將在8月15日回歸，飾演艾蜜莉的女星莉莉柯林斯（Lily Collins）與全體演員現身洛杉磯宣傳，她身穿法國品牌Saint Laurent深V洋裝優雅又性感，未料劇中飾演出美魔女上司Sylvie的法國女星Philippine Leroy-Beaulieu更火辣，身穿全透視薄紗登場，盡顯自信風采。

▲▼ Emily in Paris 。（圖／翻攝IG）

▲莉莉柯林斯穿Saint Laurent深V洋裝搭配卡地亞珠寶亮相。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

《艾蜜莉在巴黎》從第一季播出後，劇中的時尚穿搭與高顏值演員的感情戲一直是戲迷關注焦點，即將開播的第四季將分為兩個部分，第一部將於8月15日首播，第二部則將於9月12日播出，且場景除了在巴黎，劇組還到義大利進行拍攝，劇情走向令人期待。

▲▼ Emily in Paris 。（圖／翻攝IG）

▲法國女星Philippine Leroy-Beaulieu身穿透視裝盡顯自信風采。（圖／翻攝netflix IG）

戲中少不了亮眼的時尚行頭，戲外宣傳演員們也各個精心打扮，女主角莉莉柯林斯身穿棕色Saint Laurent洋裝大露事業線，搭配學生妹短髮與卡地亞（Cartier）珠寶展線俐落風格；同樣選穿棕色系服裝的Philippine Leroy-Beaulieu更驚人，她僅穿著打底褲，讓胸型與美腿若隱若現，再繫上腰帶與疊戴多個手環，61歲的她時髦極了。

►潔西卡拎愛馬仕迷你凱莉包遊羅馬　住寶格麗飯店好享受

► 混血滑雪金牌谷愛凌爆熱吻法4金男神　挨批「雙面人」淡定秀LV時髦穿搭

關鍵字：

艾蜜莉在巴黎, Lily Collins, 莉莉柯林斯, Cartier, 卡地亞, Saint Laurent

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

潔西卡拎愛馬仕迷你凱莉包遊羅馬　住寶格麗飯店好享受

潔西卡拎愛馬仕迷你凱莉包遊羅馬　住寶格麗飯店好享受

隋棠1.6億Chaumet珠寶閃耀　驚嘆冠冕牆「若女兒來肯定走不了」

隋棠1.6億Chaumet珠寶閃耀　驚嘆冠冕牆「若女兒來肯定走不了」

「牙買加閃電」波特秀名錶品味　亮黃陀飛輪錶高調極了

「牙買加閃電」波特秀名錶品味　亮黃陀飛輪錶高調極了

混血滑雪金牌谷愛凌爆熱吻法4金男神　挨批「雙面人」淡定秀LV時髦穿搭 梅西正港「錶王」大戶　買到千萬隱藏版藍寶石錶 林俊傑炫罕見愛馬仕柏金包　綴滿流蘇想低調也難 法國游泳男神穿LV黑西裝挺拔現身　傳奧運閉幕聖火太吸睛 體操天后拜爾絲山羊項鍊象徵史上最棒　名牌手鍊、巨鑽婚戒齊放閃 亮・珠寶／寶格麗扇形項鍊新色迷人　鍊長可調節疊搭更方便 韓韶禧夾鯊魚夾散落髮絲好嫵媚　微露事業線巴黎跑趴美翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面