莉莉柯林斯辣輸美魔女上司　61歲法女星透視裝完美體態現形

▲《艾蜜莉在巴黎》演員齊聚洛杉磯宣傳，莉莉柯林斯（左五）與Philippine Leroy-Beaulieu（左二）造型火辣。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

記者陳雅韻／台北報導

NETFLIX熱門影集《艾蜜莉在巴黎》第四季即將在8月15日回歸，飾演艾蜜莉的女星莉莉柯林斯（Lily Collins）與全體演員現身洛杉磯宣傳，她身穿法國品牌Saint Laurent深V洋裝優雅又性感，未料劇中飾演出美魔女上司Sylvie的法國女星Philippine Leroy-Beaulieu更火辣，身穿全透視薄紗登場，盡顯自信風采。





▲莉莉柯林斯穿Saint Laurent深V洋裝搭配卡地亞珠寶亮相。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

《艾蜜莉在巴黎》從第一季播出後，劇中的時尚穿搭與高顏值演員的感情戲一直是戲迷關注焦點，即將開播的第四季將分為兩個部分，第一部將於8月15日首播，第二部則將於9月12日播出，且場景除了在巴黎，劇組還到義大利進行拍攝，劇情走向令人期待。





▲法國女星Philippine Leroy-Beaulieu身穿透視裝盡顯自信風采。（圖／翻攝netflix IG）

戲中少不了亮眼的時尚行頭，戲外宣傳演員們也各個精心打扮，女主角莉莉柯林斯身穿棕色Saint Laurent洋裝大露事業線，搭配學生妹短髮與卡地亞（Cartier）珠寶展線俐落風格；同樣選穿棕色系服裝的Philippine Leroy-Beaulieu更驚人，她僅穿著打底褲，讓胸型與美腿若隱若現，再繫上腰帶與疊戴多個手環，61歲的她時髦極了。