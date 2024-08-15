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喬治傑生2025年度項鍊天河石當主角　「幸運之石」傳遞活力生機

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▲▼Georg Jensen,LV 。（圖／公關照）

▲模特兒戴喬治傑生2025 Heritage年度紀念系列純銀天河石項鍊10,900元，耳環10,900元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）自1988年起推出具年份的Heritage系列限定項鍊，除了外型古典優雅，背面鐫刻上市年份也吸引想紀念特別時刻的消費者收藏。近日品牌已搶先發表2025 Heritage年度紀念珠寶，傳承新藝術時期（Art Nouveau）標誌性的有機律動曲線與花卉植物元素，結合碧綠色的天河石，傳遞活力生機的寓意。

▲▼Georg Jensen,LV 。（圖／公關照）

▲喬治傑生Heritage系列2025年度天河石純銀項鍊，10,900元。

▲▼Georg Jensen,LV 。（圖／公關照）

▲喬治傑生Heritage系列2025年度純銀項鍊，8,600元。

喬治傑生2025 Heritage年度紀念系列珠寶，以氧化工序處理的純銀材質勒出立體葉脈圖樣，中央處鑲嵌被視為「幸運之石」的橢圓形蛋面切割天河石，並於下方點綴銀珠相當精巧，另有中央鑲嵌橢圓銀球的項鍊，兩款年度項鍊均有穿式或夾式耳環可配成套。此外，品牌也為台灣獨家創作Moonlight Blossom系列編號 41 限量復刻訂製項鍊，重現1913年的原創設計，由花草純銀圖樣圍繞著粉水晶，再於項鍊尾端垂墜橢圓長形藍水晶，夢幻色調十分迷人。


▲▼Georg Jensen,LV 。（圖／公關照）

▲喬治傑生Heritage系列2025年度純銀耳夾，8,600元。

▲▼Georg Jensen,LV 。（圖／公關照）

▲喬治傑生Moonlight Blossom系列台灣限定編號4粉水晶與藍水晶純銀項鍊，23,500元。

LV（Louis Vuitton，路易威登）Color Blossom 珠寶系列今年也加入薄荷藍綠色調的天河石款式，其半透明效果與迷人色系，為珠寶注入活力氣息，且能與既有的同系列款式混搭，創造繽紛的視覺效果，共有單朵花吊墜項鍊、長項鍊、配單鑽與天河石花朵手鍊，以及密鑲鑽石與天河石花朵交錯的華麗版手鍊等4種款式，單墜款式不到10萬元能入手。

▲▼Georg Jensen,LV 。（圖／公關照）

▲LV鑲嵌天河石與單顆鑽石的Color Blossom手鍊（下）83,000元。（圖／LV提供）

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關鍵字：

喬治傑生, Georg Jensen, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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