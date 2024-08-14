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太陽眼鏡變髮箍好閃　戴上果凍色髮飾更俏麗

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▲▼ 亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲模特兒戴亞歷山卓太陽眼鏡造型髮箍，9,000元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

雖然節氣已立秋，但沒下雨的日子依然酷熱難耐，太陽眼鏡仍得備好，不少人習慣一到室內將太陽眼鏡推到頭上，但畢竟不是真的髮箍，頭一低有可能滑落，法國精品髮飾Alexandre de Paris亞歷山卓將此化為真實，推出果凍感半透明醋酸纖維板材製成的太陽眼鏡造型髮箍，鏡框鑲嵌施華洛世奇水晶，閃亮吸睛。

▲▼ 亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓太陽眼鏡造型髮箍於鏡框點綴施華洛世奇水晶，單款9,000元。

法國亞歷山卓的「夏戀巴黎」新品系列，多以璀燦施華洛世奇水晶搭配多彩透光的板材，展現亮麗活潑氣息，除了吸睛度百分百的太陽眼鏡造型髮箍，還有溫柔系的半透明板材鑲嵌粉黃、嫩橘色花瓣「光芒小花」髮夾、幸運草圖騰抓夾，以及俏麗的Party派對、Glam時尚等字母髮飾。

▲▼ 亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓光芒小花髮夾在半透明板材上鑲嵌粉黃、嫩橘色花瓣。

▲▼ 亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓陽光幸運草香蕉夾，5,900元。

▲▼ 亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓Party派對字樣豆扣夾，7,900元。

香奈兒（CHANEL）每一季也會配合時尚系列推出髮飾配件，結合品牌標誌性符碼，讓人一眼認出。新作2024/25 秋冬前系列推出風格各異的設計，款式包括點綴品牌字樣的絲質粉色蝴蝶結髮飾、小羊皮與金色金屬髮箍，前者為優雅之選，後者則讓人聯想到包款著名的皮穿鍊設計，展現酷酷的個性美。

▲▼CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒粉色蝴蝶結髮飾，17,700元。（圖／翻攝香奈兒官網）

▲▼CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒小羊皮與金色金屬髮箍，44,100元。（圖／翻攝香奈兒官網）

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關鍵字：

亞歷山卓, Alexandre de Paris, CHANEL, 香奈兒

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