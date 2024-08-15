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香奈兒50萬項鍊錶竟可聽音樂！　接耳機與手機講電話超時髦

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▲▼CHANEL,PIAGET 。（圖／公關照）

▲Jennie搶先戴上香奈兒PREMIÈRE SOUND項鍊錶出席品牌活動。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

項鍊錶今年大放異彩，伯爵（PIAGET）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、香奈兒（CHANEL）都在4月瑞士日內瓦Watches & Wonders錶展揭露華麗的項鍊錶，近日香奈兒再推更適合日常搭配的版本PREMIÈRE SOUND項鍊錶，令人驚喜的是不僅是一條項鍊、可看時間，竟還能接上設置麥克風和控制器的耳機與慧型手機，聽音樂、接電話都沒問題，非常時髦！

▲▼CHANEL,PIAGET 。（圖／公關照）

▲香奈兒PREMIÈRE SOUND項鍊錶可輕鬆接上智慧型手機或任何音訊裝置，耳機則設置麥克風和控制器，507,000元。

香奈兒品牌大使、BLACKPINK成員Jennie日前出席品牌活動，已搶先戴507,000元的PREMIÈRE SOUND項鍊錶，八角形錶殼源自N°5 香水瓶蓋造型，搭配猶如香奈兒經典包款鍊帶的皮革交織長鍊帶，香奈兒再突破創意極限加入當代元素，搭載先進音訊技術，結合音質卓越的耳機，享受音樂也與世界保持聯繫。

▲▼CHANEL,PIAGET 。（圖／公關照）

▲全球唯一的PIAGET Essence of Extraleganza Swinging Sautoir 18K玫瑰金黃色藍寶石與蛋白石項鍊錶。（圖／伯爵提供）

瑞士腕錶與珠寶名家伯爵（PIAGET）今年發表多款項鍊錶，則為身價上千萬元的獨一無二之作，且多為可轉換式設計，當中Extraleganza Swinging Sautoir 18K玫瑰金黃色藍寶石與蛋白石項鍊錶，可轉換為一條較短項鍊錶、面盤可獨立拆卸變身為一只珠寶錶，呼應穿戴自由的風潮。
 

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關鍵字：

Jennie, CHANEL, 香奈兒, PIAGET, 伯爵

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