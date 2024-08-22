天梭造《無敵鐵金剛》錶　武器變秒針、錶盒是「飛天神機」

▲天梭表PRX《無敵鐵金剛》金剛戰神特別版腕錶，26,900元。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

6、7年級生不陌生的《無敵鐵金剛》出現聯名錶！瑞士國民錶天梭表（Tissot）精選同樣誕生於70年代末期的經典PRX腕錶，結合日本作者永井豪創作的《無敵鐵金剛》動畫第三部曲中的主角—金剛戰神，打造PRX無敵鐵金剛動畫《金剛戰神》特別版腕錶，連收藏錶盒都有戲，以支援金剛戰神作戰的「飛天神機Spazer」為原型打造錶盒，外紙盒則印製金剛戰神作者永井豪的原始手稿圖和內部結構說明，更添收藏價值。

▲《無敵鐵金剛--金剛戰神》作者永井豪戴與天梭的聯名錶。

天梭PRX無敵鐵金剛動畫《金剛戰神》特別版腕錶的藍色面盤，靈感源自無敵鐵金剛《金剛戰神》的藍色，並飾有金剛戰神半身像，其輪廓線條以Super-LumiNova®夜光塗層描繪，因此在黑暗中依然閃閃發亮，秒針尾端綴有金剛戰神的武器新月迴旋鏢，細看面盤上方內側邊緣鐫刻日文的動漫名稱「UFO ロボ グレンダイザー」，加上機芯自動盤也呈現金剛戰神圖案，都令粉絲興奮不已，一手催生《金剛戰神》的作者永井豪表示：「令人著迷的是，無敵鐵金剛《金剛戰神》和天梭表PRX腕錶都來自於70年代。儘管兩者來自不同的世界，但透過這樣的合作，卻帶來非常特殊的意義。」





▲天梭表PRX《無敵鐵金剛》金剛戰神特別版腕錶的金剛戰神輪廓線條以Super-LumiNova®夜光塗層描繪。





▲以支援金剛戰神作戰的「飛天神機Spazer」為原型，天梭表特別打造的蒐藏錶盒。

不僅腕錶品牌與動漫合作，日本珠寶品牌TASAKI也在70周年之際，再度與日本人氣漫畫家藤本樹攜手，針對三部熱門作品《鏈鋸人》、《炎拳》和《預言的那由多》推出限定珠寶，突破奢華珠寶與動漫之間的界線，以充滿創造力並帶有前衛風格的珍珠首飾吸睛。





▲TASAKI與日本人氣漫畫家藤本樹合作，針對三部熱門作品《鏈鋸人》、《炎拳》和《預言的那由多》推出限定珠寶。（圖／TASAKI提供，以下同）





▲TASAKI X 藤本樹《鏈鋸人》18K金鑲嵌珍珠墜鍊，113,000元。