風Luxury／德國名錶變活潑了　西瓜紅面盤呼應五光十色70年代

▲格拉蘇蒂原創「西瓜紅」七零年代大日曆計時腕錶橡膠帶款，475,000元。（圖／格拉蘇蒂原創提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）以實用設計與德式機芯著稱，近來作品愈發活潑，推出亮眼的「西瓜紅」與「泳池藍」面盤七零年代大日曆計時腕錶，反映搖滾長髮、喇叭褲大風行、五光十色的70年代，兩款大膽新色各限量100只。





▲格拉蘇蒂原創「泳池藍」七零年代大日曆計時腕錶鍊帶款，515,000元。

格拉蘇蒂原創七零年代大日曆計時腕錶，擁有獨特的電視機錶殼，搭載Calibre 37-02型機芯，具時、分、小秒針、大日曆和飛返計時功能，具70小時動力儲存，賞玩重點是德式機芯特色如經典四分之三夾板、帶有格拉蘇蒂柱狀紋的鏤空自動盤等；而充滿活力的「西瓜紅」與「泳池藍」面盤搭配黑色圈的小秒盤與30分鐘計時盤，讓資訊清晰易辨，配有精鋼鍊帶或橡膠錶帶，無論是休閒服裝或正裝都能完美搭配。





▲Blancpain Ladybird Rainbow系列月相腕錶，摺疊扣錶帶款1,321,000元。（圖／Blancpain提供，以下同）

同為Swatch集團的瑞士名錶Blancpain，則為Ladybird系列女錶增添亮麗色彩，新款Ladybird Rainbow 18K白金鑽錶第一次加入月相顯示功能，另一亮點是羅馬數字時標從上到下漸漸變小，飾以彩虹般的漸變色調而得名，令人驚喜的是品牌配樹莓粉、午夜藍、蘋果綠、檸檬雪葩黃和緞白色等5色皮革錶帶，無需使用任何工具便可輕鬆更換錶帶以搭配當日服裝。





▲Blancpain Ladybird Rainbow系列月相腕錶備有5款色選快拆錶帶，包括檸檬雪葩黃、樹莓粉、蘋果綠、午夜藍和緞白色。

點綴藍色時標並搭配藍色皮革錶帶的Ladybird Colors系列月相錶，亦是Blancpain女錶新作，明亮的天空藍色系予人清新感受，兩款嶄新月相錶均搭載動力儲存長達100小時的1163L機芯，從透明底蓋可欣賞高級製錶的傳統裝飾，例如珍珠紋、倒角和日內瓦波紋，正反皆美。

▲Ladybird Colors系列月相腕錶，摺疊扣錶帶款1,122,000元。