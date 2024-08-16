fb ig video ETtoday search mobile

風Luxury／德國名錶變活潑了　西瓜紅面盤呼應五光十色70年代

>

▲▼Glashutte,Blancpain 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創「西瓜紅」七零年代大日曆計時腕錶橡膠帶款，475,000元。（圖／格拉蘇蒂原創提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）以實用設計與德式機芯著稱，近來作品愈發活潑，推出亮眼的「西瓜紅」與「泳池藍」面盤七零年代大日曆計時腕錶，反映搖滾長髮、喇叭褲大風行、五光十色的70年代，兩款大膽新色各限量100只。

▲▼Glashutte,Blancpain 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創「泳池藍」七零年代大日曆計時腕錶鍊帶款，515,000元。

格拉蘇蒂原創七零年代大日曆計時腕錶，擁有獨特的電視機錶殼，搭載Calibre 37-02型機芯，具時、分、小秒針、大日曆和飛返計時功能，具70小時動力儲存，賞玩重點是德式機芯特色如經典四分之三夾板、帶有格拉蘇蒂柱狀紋的鏤空自動盤等；而充滿活力的「西瓜紅」與「泳池藍」面盤搭配黑色圈的小秒盤與30分鐘計時盤，讓資訊清晰易辨，配有精鋼鍊帶或橡膠錶帶，無論是休閒服裝或正裝都能完美搭配。

▲▼Glashutte,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Blancpain Ladybird Rainbow系列月相腕錶，摺疊扣錶帶款1,321,000元。（圖／Blancpain提供，以下同）

同為Swatch集團的瑞士名錶Blancpain，則為Ladybird系列女錶增添亮麗色彩，新款Ladybird Rainbow 18K白金鑽錶第一次加入月相顯示功能，另一亮點是羅馬數字時標從上到下漸漸變小，飾以彩虹般的漸變色調而得名，令人驚喜的是品牌配樹莓粉、午夜藍、蘋果綠、檸檬雪葩黃和緞白色等5色皮革錶帶，無需使用任何工具便可輕鬆更換錶帶以搭配當日服裝。

▲▼Glashutte,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Blancpain Ladybird Rainbow系列月相腕錶備有5款色選快拆錶帶，包括檸檬雪葩黃、樹莓粉、蘋果綠、午夜藍和緞白色。

點綴藍色時標並搭配藍色皮革錶帶的Ladybird Colors系列月相錶，亦是Blancpain女錶新作，明亮的天空藍色系予人清新感受，兩款嶄新月相錶均搭載動力儲存長達100小時的1163L機芯，從透明底蓋可欣賞高級製錶的傳統裝飾，例如珍珠紋、倒角和日內瓦波紋，正反皆美。

▲▼Glashutte,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Ladybird Colors系列月相腕錶，摺疊扣錶帶款1,122,000元。

►梅西正港「錶王」大戶　買到千萬隱藏版藍寶石錶

►韓韶禧夾鯊魚夾散落髮絲好嫵媚　微露事業線巴黎跑趴美翻

關鍵字：

風Luxury, Blancpain, Glashutte Original, 格拉蘇蒂原創

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

珉奎顏值擔當絕配寶格麗　名錶混搭珠寶露一手時髦品味

珉奎顏值擔當絕配寶格麗　名錶混搭珠寶露一手時髦品味

蘇富比香港展12,000年前猛獁象化石　同場免費賞恐龍骨架

蘇富比香港展12,000年前猛獁象化石　同場免費賞恐龍骨架

香奈兒50萬項鍊錶竟可聽音樂！　接耳機與手機講電話超時髦

香奈兒50萬項鍊錶竟可聽音樂！　接耳機與手機講電話超時髦

肖戰時髦珠寶上手露燦笑　陽光型男魅力粉絲難擋 喬治傑生2025年度項鍊天河石當主角　「幸運之石」傳遞活力生機 太陽眼鏡變髮箍好閃　戴上果凍色髮飾更俏麗 Tiffany 110億珠寶華麗登台　1.09克拉紫紅鑽戒5.9億領銜 莉莉柯林斯辣輸美魔女上司　61歲法女星透視裝完美體態現形 潔西卡拎愛馬仕迷你凱莉包遊羅馬　住寶格麗飯店好享受 隋棠1.6億Chaumet珠寶閃耀　驚嘆冠冕牆「若女兒來肯定走不了」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面