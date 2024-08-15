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蘇富比香港展12,000年前猛獁象化石　同場免費賞恐龍骨架

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▲▼蘇富比,佳士得 。（圖／公關照）

▲蘇富比旗艦藝廊於香港置地遮打的開幕，特別在中庭展出一具12,000年前、高達3.5米的珍罕猛獁象化石標本。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近期到香港旅行，不妨走一遭蘇富比位於置地遮打的旗艦藝廊，免費註冊參觀即起至29日舉辦的「冰河巨獸：與猛獁象一起探索史前地球」展覽，特別是置地廣塲中庭展出一具12,000年前、高達3.5米的珍罕猛獁象化石標本，是歷來在香港核心商業區公開展出最龐大的猛獁象骨架。

▲▼蘇富比,佳士得 。（圖／公關照）

▲蘇富比「冰河巨獸：與猛獁象一起探索史前地球」展覽展出260萬年前西伯利亞真猛獁象頭骨。

恐龍及其他史前化石近年在收藏界炙手可熱，蘇富比曾多次舉辦自然歷史拍賣會，當中包括以830萬美元（約268,098,300元台幣）成交目前出土最完整、保存最完好的霸王龍頭骨之一 「蘇」（Sue），近期在紐約蘇富比拍賣會更拍出比預估價高出11倍、4,460萬美元（約14.4億元台幣）落槌的史上最完整的劍龍化石Apex。此次在香港公開展出12,000年前龐大的猛獁象化石話題性十足，再走進蘇富比旗艦藝廊，則可欣賞260萬年前西伯利亞真猛獁象頭骨、1億至6,600萬年前的幼年鈎鼻龍，激發參觀者的好奇心。

▲▼蘇富比,佳士得 。（圖／公關照）

▲蘇富比展出1億至6,600萬年前的幼年鈎鼻龍。

不僅蘇富比打造嶄新旗艦藝廊，佳士得（CHRISTIE’S）也壯大亞太區總部規模，位於香港中環嶄新地標建築「The Henderson」的亞太區總部，將於9月正式開放，9月26登場的二十及二十一世紀藝術晚間拍賣將在此舉辦，領銜之作為趙無極1980年代創作的珍罕鉅作《三聯作》，此作體現藝術家將西方繪畫捕捉光影的技巧，並與東方哲學思想巧妙結合，估價約3.2億元起。

▲▼蘇富比,佳士得 。（圖／公關照）

▲佳士得將於9月26日在亞太區總部上拍趙無極鉅作《 三聯作》，估價約322,600,000元起。（圖／佳士得提供）

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關鍵字：

蘇富比, Sotheby’s, 佳士得, CHRISTIE’S

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