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MIDO彩虹錶3款錶帶隨心變　一只錶從容轉換休閒、正式場合

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▲▼MIDO 。（圖／公關照）

▲MIDO海洋之星彩虹圈減壓復刻錶配土耳其藍橡膠錶帶（左起）、米蘭帶、平滑皮革錶帶3款，45,600元。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

時尚的運動錶是市場主流，瑞士腕錶品牌MIDO（美度表）致敬1961年經典潛水錶之作海洋之星彩虹圈減壓復刻1961限量錶，推出限量1961只的拋光黑色PVD不鏽鋼錶殼款式，隨錶附上黑色 PVD 拋光不鏽鋼米蘭錶帶、土耳其藍橡膠錶帶，以及黑色平滑皮革錶帶等3款錶帶，讓佩戴者能在休閒與正式從容轉換。
▲▼MIDO 。（圖／公關照）

▲MIDO採用拋光黑色PVD不鏽鋼錶殼的海洋之星彩虹圈減壓復刻錶，45,600元。

MIDO海洋之星彩虹圈減壓復刻錶1961，延續1961年的錶款特色，包括黃色、綠色、粉紅色和藍色代表4種減壓等級彩虹圈刻度，以及銀色標記的單向旋轉錶圈飾、雙面防眩藍寶石水晶玻璃鏡面與40.5 毫米的尺寸，而錶背鐫刻海洋之星系列海星圖案與「One of 1961」字樣；內在則更精進，採用80小時動力儲存且具絕佳抗磁、抗震性的Caliber 80機芯，防水200米。

▲▼MIDO 。（圖／公關照）

▲依波路睿智系列的「櫛水母」腕錶，單向旋轉黑色陶瓷錶圈上有七色彩虹時刻，42,500元。（圖／依波路提供，以下同）

瑞士品牌依波路（Ernest Borel）也有彩虹元素新作，不過靈感來源很特別，竟發想自不斷發出彩色光的櫛水母，因此打造睿智系列的「櫛水母」自動上鍊腕錶，黑色DLC拋光與霧面鍊帶好似漆黑深海，配上點綴七色彩虹時刻的單向旋轉黑色陶瓷錶圈，以及黑色或深海藍漸層搪瓷油錶面，相當出色，令人驚喜的是隨錶附七色的彩虹錶帶環，可自行替換呼應服裝色調。

▲▼MIDO 。（圖／公關照）

▲依波路睿智系列的「櫛水母」腕錶附七色彩虹錶帶環，可隨心更換錶帶風格。

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關鍵字：

MIDO, 美度表, 依波路, Ernest Borel

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