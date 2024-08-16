山下智久戴寶格麗15萬錶遊喬治亞　極簡黑白配造型照樣帥

▲寶格麗品牌大使、日本男星山下智久戴寶格麗ALUMINIUM系列鋁合金計時腕錶遊喬治亞。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

記者陳雅韻／台北報導

日本男星山下智久近日到橫跨歐亞兩洲的國家喬治亞工作兼旅遊，他拍影片分享當地美食外，熱愛時尚的他還探訪二手衣店挖寶。旅行時他的穿著很輕鬆簡便，套上一件寬鬆的白T恤配黑色寬褲就出門，而配件除了眼鏡、太陽眼鏡，就是手腕上的155,900元寶格麗（BVLGARI）腕錶最搶眼，完美呼應他的黑白穿搭。





▲寶格麗ALUMINIUM系列鋁合金計時腕錶，155,900元。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

山下智久是寶格麗品牌大使，此次造訪喬治亞他戴著BVLGARI ALUMINIUM系列鋁合金計時腕錶，成為全身最大亮點，此系列錶款自1998年問世以來引領奢華運動錶風潮，最大創舉是採用令人意想不到的材質，採用鋁合金和鈦金屬錶殼，搭配鐫刻Bvlgari Bvlgari標誌的黑色橡膠錶圈，配上黑色橡膠錶帶，休閒又有型。





▲山下智久抓緊空檔到喬治亞二手店挖寶。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

身為時尚圈寵兒，山下智久也是Dior活動常客，無論是展覽、美妝活動或在巴黎舉辦的服裝大秀都有他的身影，他擅長精品與平價單品混搭，因此難得到喬治亞旅行，當然沒錯過逛二手衣店，開心試穿外套還對著鏡子比YA，相當俏皮。





▲山下智久在二手店內試穿。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

▲山下智久是Dior活動常客，曾到巴黎欣賞品牌2024 -2025 秋冬女裝系列大秀。（圖／Dior提供）