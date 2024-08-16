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莉莉柯林斯高級性感宣傳《艾蜜莉在巴黎》　珠寶總店成劇中場景

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▲▼艾蜜莉在巴黎 。（圖／翻攝IG）

▲莉莉柯林斯穿性感又優雅的Armani Privé高級訂製服搭配卡地亞鑽石耳環。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

記者陳雅韻／台北報導

由女星莉莉柯林斯（Lily Collins）主演的《艾蜜莉在巴黎》第四季於Netflix上映中，她與同劇演員一同出席洛杉磯首映會宣傳，她選穿義大利品牌Armani Privé黑色高級訂製服搭配卡地亞（Cartier）鑽石耳環登場，不僅大方露「事業線」，菱格紋裝飾的長裙竟有透視效果，燈一打美腿若隱若現，成功展現「高級性感」，美到南韓女團Blackpink成員ROSÉ都到她的IG按讚並留言「WOW」表示驚嘆。

▲▼艾蜜莉在巴黎 。（圖／翻攝IG）

▲《艾蜜莉在巴黎》女星艾希莉朴（左起）、莉莉柯林斯與Philippine Leroy-Beaulieu手牽手出席洛杉磯首映會。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

在《艾蜜莉在巴黎》飾演莉莉柯林斯姊妹淘的韓裔美籍女星艾希莉朴，則穿斜肩開高衩的LEVER COUTURE銀色禮服出席首映會，她開玩笑說想念巴黎奧運，這身衣服代表她得了銀牌；而在劇中演出美魔女上司的61歲法國女星Philippine Leroy-Beaulieu，則以黑色亮片禮服現身展現優雅品味。
▲▼艾蜜莉在巴黎 。（圖／翻攝IG）

▲《艾蜜莉在巴黎》第四季第二集以Boucheron芳登廣場26公寓為場景。（圖／Boucheron提供）

喜歡《艾蜜莉在巴黎》的粉絲除了好奇第四季的感情戲，劇中角色的時尚穿搭與美麗場景也是觀賞重點，第二集中一個場景為法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）位於巴黎芳登廣場26號旗艦店樓上的Le 26V公寓，此處為高級珠寶系列發表的展示空間，亦可作為品牌之友的獨立套房，可在此舉辦午餐、泡在浴缸裡欣賞芳登廣場，甚至可以住上一兩晚；再細細探究Philippine Leroy-Beaulieu劇中的行頭，她佩戴Boucheron標誌性的Quatre系列珠寶入鏡，時髦極了。

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關鍵字：

莉莉柯林斯, 卡地亞, Armani, 艾蜜莉在巴黎, Boucheron, 寶詩龍

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