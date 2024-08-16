梅根馬可和貝克漢一家翻臉　穿死對頭「貝嫂」衣驚呆網友

▲梅根馬可穿Victoria Beckham棕色襯衫配同色系長褲，出席反網路霸凌論壇。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

英國哈利王子（Prince Harry）與老婆梅根馬可（Meghan Markle）受哥倫比亞副總統Francia Márquez之邀，到哥倫比亞進行4天訪問，已卸下英國王室資深成員身分的梅根，仍比照王室禮儀從下機開始依場合更換服裝，參與反網絡霸凌論壇時，她穿上「貝嫂」維多利亞貝克漢同名品牌Victoria Beckham的緞面棕色襯衫搭配同色系褲子，讓網友驚呆「她穿仇人設計的衣服」！





▲貝克漢夫婦與哈利王子夫婦失和。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

哈利王子夫婦與貝克漢夫婦的恩怨情仇始於2018年，哈利王子當年5月結婚時，貝克漢夫婦是受邀嘉賓洩露了好交情，未料5個月後貝克漢出席哈利王子舉辦的永不屈服運動會卻被當空氣，後來才知道是梅根馬可的主意，因同為女明星的她受不了被拿來與維多利亞貝克漢比較，乾脆要老公哈利遠離多年好友，另有一說是貝克漢夫婦洩露哈利夫婦隱私，雙方還在電話裡大吵，灑狗血劇情讓人霧裡看花，可確定的是兩家已失和。





▲哥倫比亞副總統Francia Márquez（左）邀哈利王子夫婦參加論壇，以傳統慶祝儀式歡迎他們蒞臨，梅根身穿哥倫比亞設計師品牌Johanna Ortiz 洋裝亮相。（圖／美聯社）

此次梅根馬可造訪哥倫比亞，竟穿上維多利亞貝克漢設計的襯衫，讓外界跌破眼鏡，而她也懂得入境隨俗展現親和力，在歡迎儀式上穿哥倫比亞設計師品牌Johanna Ortiz的印花洋裝小露事業線，胸下還開了小洞微露性感，搭配卡地亞（Cariter）Juste un Clou釘子項鍊、LOVE手環與法國坦克金錶，總值突破百萬元。

