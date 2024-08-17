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浪琴表「鈦」輕盈戴了更舒適　GMT錶伴旅人出實用也時尚

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▲▼ Longines,Montblanc 。（圖／公關照）

▲浪琴表先行者系列SPIRIT ZULU TIME TITANIUM世界時區鈦金屬腕錶，136,100元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）先行者系列ZULU TIME腕錶去年推出錶徑39毫米的中性尺寸大受歡迎，今年再壯大此熱賣系列陣容並從材質著手，選用輕盈且堅固的5級鈦金屬打造新錶提升佩戴舒適性，搭載採用啞光黑色與拋光黑色兩種色調的24小時刻度雙向旋轉陶瓷錶圈，對應日間與夜間的點鐘顯示，再配上無煙煤色面盤，展現好質感，而黑色GMT指針具備搭載螢光箭頭的紅色尖端，不僅與「Zulu Time」字樣相呼應，也讓人一眼辨識時間。

▲▼ Longines,Montblanc 。（圖／公關照）

▲浪琴表先行者系列SPIRIT ZULU TIME TITANIUM世界時區鈦金屬腕錶，錶背鐫刻ZULU TIME字樣與圖騰。

浪琴表先行者系列SPIRIT ZULU TIME TITANIUM世界時區鈦金屬腕錶，一樣裝載獲COSC瑞士官方天文台認證的L844.4 GMT自動上鍊機芯，具72小時動力儲存，以及比ISO 764標準高十倍的抗磁性能，防水100米，符合在都會穿梭或戶外休閒所需，加上實用的GMT功能以及輕盈特色，是旅人出遊最佳配件。

▲▼ Longines,Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍品牌大使井柏然佩戴Iced Sea系列Deep 4810腕錶。（圖／萬寶龍提供，以下同）

▲▼ Longines,Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Iced Sea系列零氧腕錶Deep 4810，299,100元。

萬寶龍（Montblanc）則為熱愛冒險的錶迷，打造鈦金屬錶殼的Iced Sea系列Deep 4810腕錶，創作靈感以白朗峰海拔4,810公尺為起點反向前進，深入4,810公尺的海底，巧妙結合深海世界與品牌的山岳元素，最大特色是無氧錶殼能消除高海拔溫度劇烈變化時可能發生的起霧現象，還可以防止氧化，展現強悍特色，而錶背以雷射立體鐫刻潛水員在冰下潛水時的圖案，彰顯設計主題。
 

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關鍵字：

浪琴表, Longines, Montblanc, 萬寶龍

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