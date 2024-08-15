fb ig video ETtoday search mobile

TAG Heuer潮汐錶復古再現　水上運動戴上好帥

>

▲▼TAG Heuer,名士 。（圖/公關照）

▲TAG Heuer Carrera Seafarer × Hodinkee限量版帆船計時腕錶，260,800元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

TAG Heuer（泰格豪雅）第三度與專業鐘錶網站《HODINKEE》合作，以1968年傳奇腕錶「2446C Seafarer」為靈感，推出限量968只的TAG Heuer Carrera Seafarer × Hodinkee 限量版計時腕錶，忠於原創設計，以黑色蛋白石面盤點綴天藍色和寶藍色交錯的潮汐指示盤與倒數計時盤，配備復古「Glassbox」錶殼，搭拱形藍寶石水晶鏡面提高耐用性，也更適合水上活動佩戴，於台北101專賣店獨家販售。

▲▼TAG Heuer,名士 。（圖/公關照）

▲TAG Heuer Ref.2446C Seafarer古董腕錶（左）與當代新作TAG Heuer Carrera Seafarer × Hodinkee限量版帆船計時腕錶。

Seafarer腕錶緣起的故事非常有趣，竟與美國休閒服飾品牌Abercrombie & Fitch有關聯，原來TAG Heuer於1940年代末為Abercrombie & Fitch生產腕錶，時任總裁Walter Haynes請TAG Heuer傳人打造一款潮汐錶，而今日品牌再與鐘錶網站《HODINKEE》聯手重現經典，差異在於Seafarer標誌被移到6時位置，並採用早期錶款使用的Carrera 方正字體，內載的機芯也升級，搭載TH20-13自動上鍊機芯，具80 小時動力儲存。

▲▼TAG Heuer,名士 。（圖/公關照）

▲名士利維拉系列BAUMATIC潮汐顯示自動上鍊腕錶，161,000元。（圖／名士提供）

向來訴求品味生活的名士錶（Baume & Mercier），今年首次為水上運動推出功能錶款，創作限量500只的利維拉系列BAUMATIC潮汐顯示自動上鍊腕錶，6時位置小盤顯示潮汐漲落，4時方向的按鈕則可設置潮汐儀圓盤，整只錶流露優雅休閒風格。

►梅西正港「錶王」大戶　買到千萬隱藏版藍寶石錶

►「牙買加閃電」波特秀名錶品味　亮黃陀飛輪錶高調極了

關鍵字：

TAG Heuer, 泰格豪雅, 名士, Baume & Mercier

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

肖戰時髦珠寶上手露燦笑　陽光型男魅力粉絲難擋

肖戰時髦珠寶上手露燦笑　陽光型男魅力粉絲難擋

喬治傑生2025年度項鍊天河石當主角　「幸運之石」傳遞活力生機

喬治傑生2025年度項鍊天河石當主角　「幸運之石」傳遞活力生機

太陽眼鏡變髮箍好閃　戴上果凍色髮飾更俏麗

太陽眼鏡變髮箍好閃　戴上果凍色髮飾更俏麗

Tiffany 110億珠寶華麗登台　1.09克拉紫紅鑽戒5.9億領銜 莉莉柯林斯辣輸美魔女上司　61歲法女星透視裝完美體態現形 潔西卡拎愛馬仕迷你凱莉包遊羅馬　住寶格麗飯店好享受 隋棠1.6億Chaumet珠寶閃耀　驚嘆冠冕牆「若女兒來肯定走不了」 「牙買加閃電」波特秀名錶品味　亮黃陀飛輪錶高調極了 混血滑雪金牌谷愛凌爆熱吻法4金男神　挨批「雙面人」淡定秀LV時髦穿搭 梅西正港「錶王」大戶　買到千萬隱藏版藍寶石錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面