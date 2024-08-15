TAG Heuer潮汐錶復古再現　水上運動戴上好帥

▲TAG Heuer Carrera Seafarer × Hodinkee限量版帆船計時腕錶，260,800元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

TAG Heuer（泰格豪雅）第三度與專業鐘錶網站《HODINKEE》合作，以1968年傳奇腕錶「2446C Seafarer」為靈感，推出限量968只的TAG Heuer Carrera Seafarer × Hodinkee 限量版計時腕錶，忠於原創設計，以黑色蛋白石面盤點綴天藍色和寶藍色交錯的潮汐指示盤與倒數計時盤，配備復古「Glassbox」錶殼，搭拱形藍寶石水晶鏡面提高耐用性，也更適合水上活動佩戴，於台北101專賣店獨家販售。





▲TAG Heuer Ref.2446C Seafarer古董腕錶（左）與當代新作TAG Heuer Carrera Seafarer × Hodinkee限量版帆船計時腕錶。

Seafarer腕錶緣起的故事非常有趣，竟與美國休閒服飾品牌Abercrombie & Fitch有關聯，原來TAG Heuer於1940年代末為Abercrombie & Fitch生產腕錶，時任總裁Walter Haynes請TAG Heuer傳人打造一款潮汐錶，而今日品牌再與鐘錶網站《HODINKEE》聯手重現經典，差異在於Seafarer標誌被移到6時位置，並採用早期錶款使用的Carrera 方正字體，內載的機芯也升級，搭載TH20-13自動上鍊機芯，具80 小時動力儲存。





▲名士利維拉系列BAUMATIC潮汐顯示自動上鍊腕錶，161,000元。（圖／名士提供）

向來訴求品味生活的名士錶（Baume & Mercier），今年首次為水上運動推出功能錶款，創作限量500只的利維拉系列BAUMATIC潮汐顯示自動上鍊腕錶，6時位置小盤顯示潮汐漲落，4時方向的按鈕則可設置潮汐儀圓盤，整只錶流露優雅休閒風格。