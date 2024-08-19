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楊祐寧吃日料露百萬名錶　心心念念的AP到貨立刻結帳

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▲▼ 楊祐寧夫婦 。（圖／翻攝IG）

▲楊祐寧與老婆Melinda感情甜蜜蜜。（圖／翻攝wangmelinda IG）

記者陳雅韻／台北報導

男星楊祐寧2020年9月9日與Melinda（王詠穎）登記結婚，育有2個女兒，組成幸福的四口之家，夫妻倆也不時在IG甜蜜互動閃瞎粉絲，近日Melinda分享兩人一起吃日本料理影片，洩露了楊祐寧的選錶品味，他戴著瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼）熱門的Royal Oak皇家橡樹系列Jumbo腕錶，要價約1,163,000元。

▲▼ 楊祐寧夫婦 。（圖／翻攝IG）

▲楊祐寧吃日本料理，露出手腕上的百萬AP名錶。（圖／翻攝wangmelinda IG）

AP錶近幾年炙手可熱，消費者必須耐心等待數個月才有機會入手，楊祐寧曾說：「當初業務通知我AP錶到時，立刻就去結帳了！」深怕珍藏的機會溜走，近日吃日本料理時就秀出他珍藏的經典AP錶，耐看也好搭配，完美融入日常穿搭。

▲▼ 楊祐寧夫婦 。（圖／翻攝IG）

▲Melinda拎Prada Celo包、穿Ferragamo鞋。（圖／翻攝wangmelinda IG）

不僅當明星的楊祐寧懂得搭配，經營保養品牌nomel的老婆Melinda對時尚也有獨到見解，擅長混搭平價與精品穿出自信魅力，她近日身穿丹寧褲，搭配Prada Cleo手袋，腳穿著Ferragamo綠色鱷魚皮紋的莫卡辛鞋，展現率性風格。
 

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關鍵字：

楊祐寧, AP, Audemars Piguet, 愛彼, Melinda

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