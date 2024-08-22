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G-SHOCK中價位入門款換八角造型　纖薄錶殼照樣防震強悍

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▲▼ G-SHOCk 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴G-SHOCK GM-2110D-2A腕錶。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK中價位入門款的G-STEEL系列，加入2100系列的八角錶殼設計的GM-2110D腕錶，特色是金屬外殼搭配玻璃纖維強化樹脂內殼，透過內外異材質打造分層防護構造，確保絕佳抗震性，整體錶殼厚度僅有11.8mm，是目前G-SHOCK指針數位雙顯中最纖薄的錶款。

▲▼ G-SHOCk 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK G-STEEL系列加入八角錶殼設計，GM-2110D-2A天藍色錶10,000元。

強悍又纖薄的特色之外，G-SHOCK GM-2110D腕錶講求質感設計，金屬錶殼、錶帶皆經過鍛造、切割和拋光，飾以髮絲紋或呈現鏡面效果，銅製金屬面盤則是採用鮮豔色彩的蒸鍍處理，款式包括天空藍、海軍藍、活力橘、經典銀與萊姆綠等，每一款均配備雙LED燈超亮照明，多元鬧鈴、碼錶功能與防水200米功能。

▲▼ G-SHOCk 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK G-STEEL金屬GM-2110D錶款共有5款新色，單只10,000元。

Swatch近日主打輕盈透明的COLORS OF JOY系列腕錶，也以大膽活潑的色調吸睛，共有6色可供選擇，加上超大尺寸的錶徑，存在感十足，讓人一眼瞧見，Swatch特別於台北西門形象店舉辦上市活動，將歡樂活力氣息注入其中，讓錶迷能親自感受錶款的魅力。

▲▼ G-SHOCk 。（圖／公關照）

▲Swatch COLORS OF JOY系列採用透明感的繽紛顏色，展現活潑風格。（圖／Swatch提供）

►CASIO賽車錶讓車迷熱血沸騰　進氣格柵、車輪入設計帥翻

►G-SHOCK運動錶變纖薄　女錶齊亮相配成對

關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, Swatch

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