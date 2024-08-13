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CASIO賽車錶讓車迷熱血沸騰　進氣格柵、車輪入設計帥翻

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▲▼CASIO,Tissot 。（圖／公關照）

▲EDIFICE以TOM'S的KP47 Starlet賽車為靈感打造聯名腕錶EFS-S641TMS，10,000元。（圖／EDIFICE提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下主打賽車錶的EDIFICE，慶祝Toyota的官方改裝公司與賽車隊伍TOM'S 50周年，以TOM'S歷史悠久的KP47 Starlet賽車為靈感打造聯名腕錶EFS-S641TMS，外觀採用與KP47 Starlet車身相同的白色、紅色和綠色，碳纖維雙層結構面盤具蜂窩狀底部，象徵KP47 Starlet的進氣格柵，紫色調則呼應3K-R引擎蓋；內嵌錶盤的設計則讓人聯想到TOM’S原創Igeta車輪，剪影形式呈現井字輪圈輻條讓光線得以穿透為錶款提供太陽能，每一個小細節都讓車迷熱血沸騰。

▲▼CASIO,Tissot 。（圖／公關照）

▲EDIFICE EFS-S641TMS面盤蜂窩狀圖案源自TOM’S Starlet的進氣格柵，紫色調則呼應3K-R引擎蓋。

EDIFICE運用碳纖維強化樹脂打造EFS-S641TMS輕巧堅固的錶殼，除了面盤是亮點，錶背與錶帶都可見TOM'S KP47 Starlet賽車的精髓，錶背與面盤3時位置的TOM’S logo與36時標的玻璃印刷等細節，皆是向編號36的王牌賽車致敬；而真皮錶帶配備雙錶帶扣環，其中金屬扣環採用錐形外觀設計與兩個不同尺寸的圓孔，靈感源自KP47 Starlet後視鏡的支臂，完美將1970年代傳奇賽車元素濃縮至聯名錶中。

▲▼CASIO,Tissot 。（圖／公關照）

▲EDIFICE EFS-S641TMS錶帶扣環具有錐形設計和2個不同尺寸的孔，發想自車的後視鏡。

天梭表（TISSOT）則與摩托車賽事有緊密連結，推出「T-Race競速系列」迄今已有20年，今年新作為T-Race競速系列三針自動款腕錶，特色是錶圈猶如煞車碟盤造型，而透視後底蓋設計，可見內環鐫刻一整圈方格賽車旗幟圖樣，以及具80小時動力儲存的Powermatic 80自動機芯，整體展現優雅運動風，分別有午夜藍色面盤鍊帶錶、黑色面盤配矽膠錶帶與玫瑰金PVD錶殼等3種款式。

▲▼CASIO,Tissot 。（圖／公關照）

▲天梭表競速系列三針自動腕錶午夜藍款，23,600元。（圖／天梭表提供）

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關鍵字：

CASIO, EDIFICE, TISSOT, 天梭表

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