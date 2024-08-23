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CROCS×Care Bears「彩虹熊洞洞鞋」超萌立體鞋扣必收！厚底樂福鞋報到

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記者鮑璿安／台北報導

日常休閒的鞋款是不少民眾關注的焦點，CROCS最近熱度居高不下，即將帶來與美國知名卡通Care Bears的最新聯名，打造出裝飾彩虹熊鞋扣的厚底洞洞鞋，簡直可愛指數破表。同時也曝光了擁有Y2K美學的金屬色瑪莉珍鞋、樂福鞋，給予大家更多搭配選擇。

▲▼CROCS 。（圖／品牌提供）

▲▼CROCS 。（圖／品牌提供）

▲▼CROCS 。（圖／品牌提供）

▲▼CROCS 。（圖／品牌提供）

▲CROCS與美國知名卡通Care Bears攜手合作，推出厚底克駱格 Crush Clog和厚底涼拖Stomp Slide鞋型 。（圖／品牌提供）

CROCS與美國知名卡通Care Bears攜手合作，推出厚底克駱格 Crush Clog和厚底涼拖Stomp Slide鞋型，除了增高修飾腿部線條之外，更將夢幻彩虹軟糖色系結合鮮明廓形鞋身，滿滿的漸層色調猶如踩著雲朵前行，更打造出可愛立體造型的彩虹熊鞋扣，可以盡情的裝飾自己鞋款，系列將於8月28日上市。

▲▼CROCS 。（圖／品牌提供）

▲▼CROCS 。（圖／品牌提供）

▲CROCS不再只有洞洞鞋可以入手，這次帶來金屬色瑪莉珍鞋、樂福鞋 。（圖／品牌提供）

此外，CROCS不再只有洞洞鞋可以入手，這次帶來金屬色瑪莉珍鞋、樂福鞋，結合了復古與現代的元素，更能融入日常穿搭，閃耀光澤感和標誌性鞋底設計，碰撞出更為個性的風格。

▲▼adidas Originals TAEKWONDO。（圖／品牌提供）

▲▼adidas Originals TAEKWONDO。（圖／品牌提供）

▲Jennie就以帥氣的夾克搭配短裙和長襪，演繹TAEKWONDO黑色款式。（圖／品牌提供）

▲▼adidas Originals TAEKWONDO。（圖／品牌提供）

▲▼ adidas。（圖／品牌提供）

▲TAEKWONDO、JAPAN系列鞋款已於官網與指定店點販售、TAEKWONDO LACE將於9月於官網與指定店點販售。（圖／品牌提供）

在韓擁有高話題性的鞋款adidas Originals TAEKWONDO終於在台販售，而且連Jennie也搶先上腳擺拍，堪稱時髦新作，穿上就立刻擁有芭蕾美學混搭風格，TAEKWONDO源自於跆拳道訓練鞋，採以Slip-on懶人鞋款式搭配柔軟皮革鞋身塑造俐落輪廓，整體設計感相當簡約；另有附有鞋帶的TAEKWONDO LACE，就像是「運動版」芭蕾舞鞋，在輕薄鞋身中散發現代感，採用標誌性3D鞋頭縫線設計，是T-TOE家族鞋款中最受矚目的新星。Jennie就以帥氣的夾克搭配短裙和長襪，演繹TAEKWONDO黑色款式，身材比例相當修長，展現她專屬的甜美性感氛圍。

關鍵字：

CROCS, CareBears, 鞋款, 彩虹, 潮流

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