101新總座賈永婕夫家曾開信義區百貨　打造紐約風地標

▲藝人賈永婕將在9月正式接任台北101總座。（圖／翻攝維基百科、賈永婕IG）

記者蔡惠如／綜合報導

藝人賈永婕昨（8／23）傳出9月份將入主台北101大樓接任新總座，目前財政部已證實，她將成為101首位演藝圈明星董事長，其實賈永婕夫家早已經營過信義區百貨，就是現今ATT4FUN的前身「紐約・紐約購物中心」，且賈永婕之前還曾任職該商場的時尚總監一職，現入主對面的101大樓，可說是職涯大躍進。

賈永婕2002年閃婚德杰集團董事長王明德之子王兆杰，其公公王明德因精準投資眼光，擁有上百億身家，當時看準台北101即將落成，信義計畫區將成為商業購物重鎮，便向宏泰建設承租土地，興建大樓開設紐約・紐約購物中心，在2000年正式開幕，以美式風格打造，除建築物之外，美食街還以羅德列克筆法描繪出紐約壁畫，建築轉角還有兩層樓高的紐約自由女神像，一度成為信義區地標。

而更早之前，德杰集團其實也與友人投資東區統領、明曜百貨，帶動東區商圈的發展，還有明德春天百貨也是由其打造，結束營業與轉物業管理後，再挺進信義計畫區開設紐約・紐約購物中心，當時百貨部門則由王明德長女王晶盈掌舵，賈永婕還一度出任商場的時尚總監職位，之後因經營虧損，在2010年8月封館停止營業，並由吸引力集團接手。

而台北101大樓經營其實分成3個區塊，包括101大樓辦公室、觀景台與購物中心，賈永婕接任董座之後，其管理的範圍變更寬，但業界人士表示，台北101其實在各領域有已經有專業經理人管理，總座主要是帶領經營面的大方向，賈永婕的經歷與之前的董座較為不同，說不定能帶來新氣象。