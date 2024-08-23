賀錦麗2次穿Chloé登台！女性設計師訂製「淺棕西裝」特別含義曝光

記者鮑璿安／綜合報導

美國副總統賀錦麗 (Kamala D. Harris)日前現身民主黨全國代表大會，她身穿由Chloé創意總監卡瑪利（Chemena Kamali）所訂製的棕色粒紋羊毛西裝登台，這次的造型毫無疑問引發關注。賀錦麗的西裝出自非美國品牌、女性設計師之手，色系上也頗具深意，就有人聯想到歐巴馬2014年就曾穿著淺棕色西裝。





▲ 美國副總統賀錦麗身著Chloé訂製棕色粒紋羊毛西裝 。（圖／品牌提供）

賀錦麗19日身著Chloé訂製棕色粒紋羊毛西裝，出席在伊利諾伊州芝加哥聯合中心舉行的2024 年民主黨全國代表大會，西裝剪裁上強調寬領、微微收腰，內搭白色雙縐領花襯衫，在正式之中保留賀錦麗鮮明的個人特色。而22 日賀錦麗接受美國總統提名時，同樣身穿Chloé訂製的海軍藍粒紋羊毛西裝和配套的雙縐領花襯衫，兩款造型皆由創意總監 Chemena Kamali 為 Chloé 設計。

▲賀錦麗身穿Chloé訂製的海軍藍粒紋羊毛西裝和配套的雙縐領花襯衫 。（圖／品牌提供）

也有外媒分析她選擇接連兩日都穿 Chloé 的原因，由於品牌創意總監 Chemena Kamali 是一名出色的女性設計師，賀錦麗穿著非美國品牌的棕色西裝，就色系而言是一大創新，為非正統的總統風格鋪平了道路，而Chloé自創立以來，風格也圍繞著自由、自信，代表著賀錦麗對於女性氣質的堅持。進而也讓人聯想到2014年歐巴馬討論伊斯蘭國（ISIS）軍事反應一事，當時他穿著一套淺棕色西裝引發關注，被解讀為賀錦麗對歐巴馬的致敬。