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賈永婕入主台北101董座　業界推測「1件事」是關鍵

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▲▼賈永婕50歲生日趴超狂！　「康熙」合體、吳佩慈罕開金嗓獻唱。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生、好門媳婦的秘密生活郁小方）

▲賈永婕50歲生日趴。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生、好門媳婦的秘密生活郁小方）

記者蔡惠如／綜合報導

財政部證實賈永婕將於9月接任台北101新董座，消息一出立刻引發討論，賈永婕2002年閃婚德杰集團董事長王明德之子王兆杰之後，雖然慢慢淡出幕前，但在演藝界人脈仍相當充沛，而在疫情期間她大力募資購買HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）捐贈給各大醫院，堅定的態度讓她的形象大增，成為民眾好感度最佳的明星之一，而她所公布的捐款名單更是集結商界大咖，成為入主101董座的關鍵。

▲賈永婕將擔任101董事長。（圖／翻攝臉書）

現年50歲的賈永婕確定入主101成新董座，財政部也表示已經過行政院核定，看準的就是她在時尚、經營與行銷的專長，加上形象正面，符合101的需求。賈永婕在2021年疫情期間，曾發現醫療院所的「高流量氧氣鼻導管全配系統」明顯不足，便開始號召商界、演藝界一起募款，一台要價27萬的器材，在短短時間就募集330台，她不但募款，還親自拜訪廠商且送至醫療院所，一度被網友被封為防疫天使。

▲賈永婕捐贈醫院醫療器材。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

而攤開當時賈永婕的感謝名單，除了自己的演藝界人脈包括小S徐熙娣、鍾欣凌、于美人、柴智屏、曾寶儀等，因老公是德杰集團第二代，商界人脈也相當廣，包括遠雄集團、皇翔建設、全坤建設、璞園建築、忠泰集團、國美機構、聯虹建設、泰嘉開發、欣華開發、福樺建設等全部榜上有名，星宇航空張國煒、海霸王、華泰也在榜上，而富邦集團的蔡明忠更是最大咖，一個人就捐了110台。

▲賈永婕受邀參加520總統就職典禮。（圖／翻攝自臉書／賈永婕的跑跳人生）▲賈永婕慶祝國慶日。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕受邀參加520總統就職典禮，也曾參觀總統府。（圖／翻攝自臉書／賈永婕的跑跳人生）

當時也有不少網友批評她作秀，然而她也直接回覆：「我不是為了什麼光環才去做，只希望給孩子一個榜樣，有能力助人時，就算被流言攻擊也要做下去！」之後還受到前總統蔡英文表揚。讓她的聲望更上高峰。

▲▼賈永婕50歲生日趴超狂！　「康熙」合體、吳佩慈罕開金嗓獻唱。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

▲賈永婕演藝圈人脈廣，50歲生日趴「康熙」合體、吳佩慈罕開金嗓獻唱。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

業界人士表示，台北101主要的營運，都有專業經理人掌管，董事長最大的角色是決定這座台灣地標角色與方向，其實在營收或獲利方面，都不用太擔心，台北101大樓辦公室仍是知名的一級商辦，是各大國際公司行號都想插旗的指標，而底下的購物中心在去年也創下全台百貨賣場單店營業額第二名，擁有眾多精品品牌，目前新董座最大的任務，就是要打造新的101形象。

關鍵字：

賈永婕, 台北101, 新董座, 防疫, 募款

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