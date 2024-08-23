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LG小型投影機走歐洲風　「比筆電還輕」4K高畫質輕便帶著走

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▲LG CineBeam Q小銀河4K微型投影機。（圖／品牌提供）

▲LG在台開賣CineBeam Q小銀河4K微型投影機。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著居家娛樂需求持續攀升，小型投影機市場也正蓬勃發展，韓家電品牌LG近期在台灣推出新款CineBeam Q小銀河4K微型投影機，帶點復古風的直角設計，加上不到兩公斤的機身，以輕巧便攜和高畫質為賣點，瞄準追求高品質影音體驗的消費者。

▲LG CineBeam Q小銀河4K微型投影機。（圖／品牌提供）

▲LG CineBeam Q小銀河4K微型投影機。（圖／品牌提供）

▲使用具備 65W輸出能力的行動電源，就能立即充電，無論在家或外出都方便。

CineBeam Q小銀河重量為1.49公斤，可投射最大120吋的4K畫面。外觀採用復古風格的金屬外殼，霧面設計呈現細膩質感。日前在台灣集資平台開放預購，6小時就銷售破百台，累計銷售額突破2600萬元，代表高階微型投影機市場仍大有可為。

▲LG CineBeam Q小銀河4K微型投影機。（圖／品牌提供）

CineBeam Q小銀河配備3道RGB鐳射光源，聲稱可呈現154% DCI-P3超廣色域，並支援HDR 10技術，有助於提升畫面對比度和細節表現，內建LG自家的webOS系統，可直接使用Netflix等串流影音服務，無需額外連接設備。此外還搭載360度可調整支架，方便使用者隨意擺放，靈活運用空間。

▲LG CineBeam Q小銀河4K微型投影機。（圖／品牌提供）

▲LG CineBeam Q小銀河4K微型投影機。（圖／品牌提供）

除了硬體規格也針對軟體優化，投影機具備自動對焦和梯形校正功能，可快速調整出理想的觀看畫面。同時支援手機無線投影和藍牙音訊輸出，針對遊戲玩家提供低延遲的遊戲模式選項。該產品以「微型劇院」概念，主打租屋族或小坪數住宅使用，目前已在台灣上市，售價39,900元。另推出限量50組的優惠套裝，內含專用保護殼和無線耳機等配件。

▲OVO、TCL今夏針對奧運與小家庭市場，推出主打大尺寸的電視商品。（圖／品牌提供）

▲OVO今夏針對小家庭市場，推出智慧投影機娛樂產品。

家電品牌OVO在上月發表旗下最新的智慧投影機，強調目前新屋與房市交易以小坪數物件為主要趨勢。在空間有限的情況下，旗下智慧投影機以「無框電視」概念搶進市場。

▲OVO、TCL今夏針對奧運與小家庭市場，推出主打大尺寸的電視商品。（圖／品牌提供）

OVO新品「無框電視Air」K2-A主打輕巧和高亮度，標榜不僅能當作電視使用，還有方便攜帶的「便攜性」，採用纖薄設計可以適合移動到不同空間使用，另號稱有25ms的低延遲，即便是用來玩遊戲也可支援，自動入幕和自動避障功能，可自動調整畫面大小和位置，不用讓使用者每次都自行調整。

另一台無框電視K9則可支援4K畫質，可達最高2600 ANSI流明亮度，號稱是同級產品中最亮的，且具備獨家的K歌去人聲功能，可以在家裡唱KTV。OVO創辦人吳有順建議，選購無框電視時要注意三點：亮度至少要500 ANSI流明以上；根據空間大小和移動需求選擇合適的型號；如果想要更好的視覺效果，可以搭配菲涅爾抗光幕或護眼燈使用。

▲OVO、TCL今夏針對奧運與小家庭市場，推出主打大尺寸的電視商品。（圖／品牌提供）

「無框電視Air」K2-A售價為19,980元；4K旗艦款K9原價59,980元。經典款K3-W原價35,980元，特價20,988元，搭配75吋菲涅爾抗光幕可享優惠組合價24,988元。

業界分析，隨著消費者對家庭影音品質要求提高，加上疫情後居家娛樂需求增加，小型投影機市場競爭日益白熱化，各大廠商紛紛推出兼顧畫質、便攜性和智能功能的新品，消費者可以多觀望再選擇。專家也提醒，投影機實際使用體驗仍有諸多因素影響，建議在購買前一定要親自體驗，選擇最適合自己需求的產品。

關鍵字：

投影機, LG, CineBeam, 4K, 微型投影機

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