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LV包包超可愛老花隱藏版！Tyler聯乘系列夢幻粉嫩色想立刻收編

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文／LOOKin

LV迷人老花包又推出超Q隱藏版！讓人超心動的Tyler聯乘系列以夢幻粉嫩色搭配淺綠色相互交織，粉紅色Louis Vuitton花卉圖案吊飾更有別於以往的可愛輪廓呈現，這系列包款其實是屬於最新發售的男包系列，而且官網就可以直接入手！

LOUIS VUITTON Nano Porte Documents Voyage

▲LV老花包 。（圖／品牌官網）

▲LOUIS VUITTON Nano Porte Documents Voyage，NT$80,500（圖／LOUIS VUITTON，下同）

這款Nano Porte Documents Voyage是Porte Documents Voyage公事包的迷你版，採用Damier Golf帆布製作，可愛精緻的輪廓由LOUIS VUITTON與Tyler攜手打造，其中最引人注目的就是嫩綠色的Damier Golf棋盤格紋圖案，與品牌花卉標誌吊飾互相輝映，整體呈現新穎又吸睛的迷人風格。

LOUIS VUITTON Montsouris 郵差包

▲LV老花包 。（圖／品牌官網）

同系列包款還有推出造型更為小巧可愛的郵差包型，粉彩綠色方格圖案與鮮明的粉紅色品牌花卉圖案吊飾，讓包身經典中不失鮮明感受，復古設計可以滿足造型上的搭配需求，可調節長度的可拆式肩帶讓包款能夠任意運用在各種場合攜帶。

LOUIS VUITTON Keepall Bandoulière 35

▲LV老花包 。（圖／品牌官網）

這款LOUIS VUITTON與Tyler聯乘系列的Keepall Bandoulière 35也採用Damier Golf塗層帆布製成，包身更點綴了淺色調牛皮裝飾，且包身上嫩綠色與嫩粉紅色花卉圖案以更具注目的鮮明氣質擄獲目光，微微俏皮的撞色拼貼讓整款包更為別緻且具新意。

LOUIS VUITTON Nano Steamer

▲LV老花包 。（圖／品牌官網）

Nano Steamer背包以迷你輪廓詮釋品牌十分經典的Steamer手袋，這款包材質選用Monogram Craggy帆布製成，並且以手繪筆觸重新演繹極具識別的Monogram圖案，造型十分鮮明奪目。

LOUIS VUITTON Keepall Bandoulière 25

▲LV老花包 。（圖／品牌官網）

Keepall Bandoulière 25同樣以Monogram Craggy帆布製作，深色調為基底、點綴色彩繽紛的手繪Monogram圖案，細節處更融入雛菊與㹴犬等圖案細節，打造別於以往的輕盈風格，可調節長度的可拆式肩帶更能因應日常的多種攜帶方式。

LOUIS VUITTON Keepall Bandoulière 50

▲LV老花包 。（圖／品牌官網）

以天藍色包裹的袋身第一眼就十足吸引目光！包款以耐磨Epi XL牛皮製造，皮革上呈現放大版的Epi壓紋圖案，簡潔明快同時獨具識別！可拆式花卉圖案吊飾則以內斂深藍色調相互交織，形象鮮明又具亮點，讓簡約的包身輪廓更為別緻。

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin, 老花, 精品, LV

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