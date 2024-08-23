呼吸會胖是真的？營養師點名「10個讓你莫名變胖的原因」

▲留意生活習慣，避免任何發胖可能性。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人抱怨喝水都會胖，想要減重怎麼那麼難？營養師高敏敏分享，魔鬼藏在細節中，以下10個生活習慣會讓你默默變胖，看看你中了幾個？

#吃太快

注意自己吃飯的速度，若是吃太快的話，大腦會來不及接收「飽」的資訊，這樣一來容易吃下更多熱量，建議吃東西的時候要細嚼慢嚥，只要吃到七分飽就好。

#水喝太少

有時候肚子覺得餓是因為口渴，但也就是因為水喝不夠，身體會誤認是飢餓，這樣一來難怪熱量破表。

#吃宵夜

人體夜間的代謝本來就會變慢，若是睡前還吃宵夜，會使得身體無法有效消化食物，若是宵夜又選擇泡麵、炸物這種高鈉、高熱量食物，變胖讓人完全不意外。

#久坐

久坐是上班族的通病，久坐的時候，大部分的肌肉都處於放鬆狀態，導致脂肪堆積，罹患慢性病的風險又會更高，建議上班一段時間就起來動一動。

#睡眠不足

睡眠不足會影響荷爾蒙平衡，使得飢餓素、瘦體素失調，導致大腦對對高糖、高油脂的食物特別渴望。

#生活壓力

除了睡眠以外，生活壓力大也會影響荷爾蒙，當皮質醇上升，導致想吃高熱量食物和甜食，甚至容易暴飲暴食，情緒也變得不穩定。

#蛋白質不足

蛋白質是我們人體能源的重要營養素，相較於碳水和脂肪，蛋白質可以帶給人體更高的的飽足感，食物熱效應也較高，可以提高基礎代謝率，在減脂期間也可以維持肌肉量，減少肌肉流失的速度。

#膳食纖維不足

膳食纖維可以延長消化時間、增加飽足感，同時有助於穩定血糖，幫助排便順暢。建議主餐前可以先來一碗蔬菜，還可以幫助墊墊胃。

#愛沾醬

無論是火鍋沾醬、沙拉沾醬都是多餘攝取的油脂，像是一份30g的凱薩醬大約就130～180大卡，營養師建議可以換成無糖優格或是天然水果醋更健康。

#吃飯時間不規律

血糖和荷爾蒙水平不穩定會影響食慾，增加對高熱量食物的渴望，同時也會影響到新陳代謝和消化能力。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）