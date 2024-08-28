容量不廢精品包經典款TOP 11！LV老花、巴黎世家沙漏包5萬就入手

文／LOOKin

精品包價格每季調漲，要收藏名牌包得趁早！推薦NT$4～5萬就能入手的經典包款清單，容量不廢錢包手機裝得下，而且LV老花、Dior馬鞍、CELINE老花、Prada肩背包、巴黎世家沙漏包、BV編織包通通能擁有！

小資精品包經典款TOP 11

LOUIS VUITTON

▲（左）LOUIS VUITTON Félicie Pochette，NT$47,000、（右）LOUIS VUITTON Pochette Accessoires， NT$51,000。（圖／LOUIS VUITTON）

LV的老花包始終是精品包中最令人嚮往的經典款式！Monogram塗層帆布在耐用與耐磨品質無庸置疑，這兩款Pochette包款都配有背帶可肩背，容量配置上更足以收納日常隨身用品，價格做為第一枚入手的精品包區間完全不心虛！

Dior

▲（左）Dior Saddle長型鏈帶銀包，NT$51,000、（右）Lady Dior Call'in Dior手機包，NT$42,000。（圖／Dior）

Dior最為經典的Saddle馬鞍與Cannage籐格紋羊皮，都可以在這兩枚小包上完美彰顯，且以品牌價格定位來說極好入手，可以肩背的設計更滿足日常多種場合攜帶需求，想在今年收藏Dior雋永款式，Saddle鏈帶長夾與手機包都非常推薦擁有。



CELINE

▲CELINE CUIR TRIOMPHE小型波士頓手袋，NT$56,000。（圖／CELINE）

經典波士頓包型輪廓不管流行如何更迭都依舊雋永不衰，CELINE這款以品牌Triomphe凱旋門老花包裹的手袋擁有多種攜帶方式，手拎、肩背、斜背能自由變換運用，容量上更是誠意十足，完全是一枚值得擁有的雋永設計。

BALENCIAGA

▲（左）BALENCIAGA MONACO迷你包，NT$48,500、（右）BALENCIAGA HOURGLASS WALLET ON CHAIN， NT$50,500。（圖／BALENCIAGA）

巴黎世家熱度不減的HOURGLASS沙漏包，能夠以五萬的價位就不負擔地收藏！WOC包型以品牌經典又具標誌性的設計輪廓呈現，精巧外型容量卻很能裝，MONACO迷你包即便是上班通勤攜帶也十分完美。

PRADA

▲Prada Re-Edition 2005 Re-Nylon 迷你袋，NT$43,500（圖／PRADA）

PRADA Re-Edition 2005年復刻版以品牌最為經典又具識別性的再生尼龍縫製而成，款式俐落率性且有多種色調可以挑選，能夠巧妙融合於各種風格的衣著之中，容量上足以應付日常所需，是一款外型與實用性兼顧的手袋。

LOEWE

▲LOEWE經典小牛皮標誌小包，NT$33,000。（圖／LOEWE）

溫潤小牛皮質搭配LOEWE精湛的包款製作工藝，在手感方面無庸置疑的好，LOEWE經典標誌內斂妝點、讓包款別具巧思，可肩背設計能巧妙點綴造型，備有多款色選可任意搭配衣著。

BOTTEGA VENETA

▲（左）BOTTEGA VENETA Intrecciato編織包，NT$51,300、（右）BOTTEGA VENETA Candy Wallace， NT$54,200。（圖／BOTTEGA VENETA）

BOTTEGA VENETA的經典編織工藝五萬就能入手收藏！經典款式搭配可肩背設計，實用性上無可挑剔，溫潤皮質手感更令人醉心不已。

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