微濕上妝更貼膚！6個你應該知道的「美妝蛋上妝技巧」

▲美妝蛋越來越被普遍使用，是上底妝的好幫手。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

如何快速打造好服貼底妝？越來越多女生選擇美妝蛋來上妝，不只是握起來順手，訴求微濕沾取粉底液，輕輕拍一拍就能快速完妝？聽聽品牌Beautyblender教你如何正確使用。

1.美妝蛋先浸水再擰乾

上妝前先讓美妝蛋處於微濕狀態，這樣一來可以防止海綿吸收過多的底妝產品，也能讓底妝更貼合肌膚。

2.妝前乳、保濕要做好

想要擁有服貼底妝，除了挑選適合上妝工具外，妝前保養更是要做足，使肌膚處於油水平衡狀態，建議先用妝前乳或保濕清乳霜打底，這樣可以幫助底妝更持久，也能讓妝容更平滑。

3.選擇質地輕透的底妝產品

想要底妝輕透，粉底的質地延展性一定要高，避免使用高度遮瑕、質地黏膩厚重的底妝產品。

4.底妝少量多次拍打上妝

沾取少量粉底再輕輕拍打肌膚上妝，切勿一次沾取太多，少量多次的上法可以使粉底更均勻地融合在肌膚上，避免使用刷子或手指摩擦肌膚，造成妝容不均。欲遮瑕的部位也可透過重複疊上底妝來達成。

5.定妝噴霧完美收尾

想要底妝服貼不脫妝，建議可以使用定妝蜜粉或是定妝噴霧來固定妝容，就不怕夏日出油冒汗讓底妝斑駁。

6.定期清潔或更換美妝蛋

粉撲或是美妝蛋都要定期清潔，坊間也推出許多專用的清潔用品，按照指示清潔晾乾即可，美妝蛋也有一定的使用週期，若預算許可的話，不妨直接更換