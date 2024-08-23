李洋時尚造型曝光！林郁婷穿寬褲超時髦　大呼：比奧運金牌戰還緊張

▲林郁婷、李洋出席微風蒙地卡羅之夜活動。（圖／記者林敬旻攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

今（8／23）舉辦微風信義封館之夜，請到奧運雙金林郁婷、李洋，以及韓星尹斗俊走紅毯壓軸，三人一出場全場尖叫震天價響，炒熱信義區星光，李洋已第二次參加微風之夜，神情輕鬆，林郁婷穿著卡其色外套與寬褲，自稱時尚小白，坦言：「比奧運金牌戰還要緊張。」韓星尹斗俊則氣壓全場，放送超多愛心寵粉。

微風信義之夜今晚舉行，今年主題為「MONTE-CARLO NIGHT蒙地卡羅之夜」，廣發破萬封邀請函，館內也準備超過10種以上不同活動，包含孫麥傑的DJ Show、R&B歌手表演、魔術秀、皇家舞蹈表演、香檳吧、12星座調酒等，會員也在晚上6點起陸續進場，一樓出現滿滿人潮，餐廳也一位難求。微風表示，今年信義之夜業績可達7.2億元，比去年6.8億元成長約10%。

今年紅毯也請來話題正熱的奧運金牌選手李洋、林郁婷，李洋以一襲Balenciaga時尚休閒風現身，表示自己是運動員，太時尚不太適合，私底下也喜歡今天的風格。被問到跟女友逛街多半都是什麼角色，他幽默回：「都是當挑夫比較多。」面對今後的新身份，因為還在轉換階段，希望日後能將每個角色都扮演得很好。

林郁婷首次參加微風之夜紅毯，一出場就引起一陣尖叫，總是以運動風格現身的她，選擇MOSCHINO做今晚時尚，背上搶眼的Tie Me bag肩背包展現出不一樣的俐落風格，她說之前只走過一次總統府紅毯，那時是穿著運動服，今晚第一次走時尚派對，相當緊張，上周日才跟李洋一起出席活動，今晚又碰面，她也表示之前就已經跟李洋滿熟，覺得也可以跟他來個「洋郁片」組合。

韓團HIGHLIGHT隊長尹斗俊最後壓軸現身，久等在場的粉絲超級興奮，他也相當親切跟在場歌迷打招呼，放送愛心姿勢，他穿著YSL西裝外套、襯衫與領帶，搭配自己的私服牛仔褲帥氣現身，表示自己昨晚去吃了火鍋，但有很多拍照行程所以還是有節制，非常喜歡台灣的美食，之後如果有機會會想再來逛逛走走。之後被問到最想吃台灣哪種美食？還逗趣的說：「牛肉麵、3碗。」可愛的回答讓現場粉絲都融化了。