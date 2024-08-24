康是美推出ESTHER BUNNY滿額贈、蘭芝邀來超潮香港兔兔比可愛

▲艾絲樂小兔人氣飆漲，超可愛聯名增加買氣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

超萌兔子角色正夯！由知名的美國韓裔插畫家Esther Kim所設計創作的Esther Bunny （艾絲樂小兔），超萌水汪汪大眼睛及捲翹睫毛在亞洲掀起一波粉紅熱潮，而香港兔兔插畫品牌BUNNI KONBINY人氣也正高漲，超可愛限定聯名，粉絲們絕對要衝一波！

▲兼具可愛實用的超萌聯名。

康是美首次邀來Esther Bunny聯名合作，即日起推出一系列可愛又時尚的限定單品- 「Esther Bunny 艾絲樂小兔 可愛週間日常」，單筆消費不限金額即可加購商品，此活動除了全台超過460家康是美門市，也在線上門市同步販售，喜歡艾絲樂小兔的粉絲們，千萬別錯過！.

▲蘭芝攜手香港BUNNI KONBINY，超可愛又療癒。

LANEIGE 今年夏天攜手香港兔兔插畫品牌BUNNI KONBINY一起聯合開張24小時歡樂魅力不停歇的LANEIGE 美妝便利店，由3位兔兔共同經營，努力工作又是美乃滋狂熱的店長Mayo（白兔兔），調皮搗蛋又愛做白日夢的店員Mogu（粉兔兔）以及超級親人未來想當時尚設計師的店員Mame（灰兔兔）。

▲超萌氣墊粉餅讓人捨不得用。

三位兔兔們喜歡在便利店上班時搗蛋、互相惡作劇，以傳播歡樂作為他們生活的宗旨。插畫中的兔兔及便利店皆以繽紛的色彩呈現，也跟插畫家Stella的開朗的性格有關：「我是一個很容易開心的人，對人生充滿正能量，希望見看到我的畫的人也有同感」。