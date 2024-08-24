夢幻聯動！NIKE宣布與LEGO長期合作　全新「樂高版勾勾」Logo曝光

記者鮑璿安／綜合報導

運動品牌NIKE驚喜宣佈與LEGO合作，這兩個陪伴大家成長的品牌終於要攜手，品牌發表的聲明中指出，該合作於明年2025正式啟動，屆時將看到一系列將樂高積木的想像力與Nike「Just Do It」精神互相結合的聯名產品，已經迫不及待了！

▲運動品牌NIKE驚喜宣佈與LEGO合作。（圖／品牌提供）

LEGO近期的一項研究顯示，全球1/3兒童每周的遊戲時間僅有三個小時，根據世界衛生組織的數據，只有1/5的兒童獲得了他們成長所需要的體育活動。因此也讓品牌致力將運動及想像力重新帶回到玩樂中。雖然暫未有明確的商品或是合作內容公開，但雙方已經曝光了一段特別的動畫，當中將彼此代表性元素，包括橙色Nike鞋盒、樂高積木、小人偶進行混合，更驚喜看到Nike 標誌性Swoosh結合樂高的全新Logo誕生。

Nike全球兒童副總裁Cal Dowers表示：「在Nike，我們相信運動的力量能夠推動世界前進，而這一切從孩子們開始。 我們期待創造一個更容易融入且更包容的未來，讓所有年齡和程度的孩子們變得更有活力。很高興能攜手LEGO，一同邀請所有孩子們進入運動和創意玩樂的新視界。」