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UNIQLO : C極簡秋冬系列開賣倒數！44樣單品首推男裝、羽絨背心2千有找

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記者鮑璿安／台北報導

UNIQLO 去年2023年攜手知名英國設計師 Clare Waight Keller推出的UNIQLO : C系列受到廣泛關注，終於將在9 月 6 日（五）發表全新秋冬系列，這次不光延續時尚機能感，也首度帶來UNIQLO : C男裝系列，共包含 44 款單品滿足穿搭需求，以下重點單品和售價一次公開。

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO：C本季靈感源自倫敦地標建築巴比肯藝術中心 。（圖／品牌提供）

UNIQLO：C本季靈感源自倫敦地標建築巴比肯藝術中心，受到其粗獷主義的建築風格啟發，因此以具有雕塑感的實穿性衣著，調和嚴謹柔和的中性色調。女裝系列標誌性的細褶長裙換上新色，推出灰綠、淺卡、土棕色等質感色彩，更有濃厚英倫氣質的格紋設計；為抵禦寒冬氣候，羽絨短版背心可混搭極暖喀什米爾混紡高領T恤，是台灣民眾非常喜愛的穿搭組合。而大衣、厚外套也並未缺席，採用大菱格紋縫線注入PUFFTECH 輕暖科技外套；雙面織紋大衣則體現了俐落時髦的設計師美學。

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲女裝PUFFTECH 輕暖科技外套NT$3,490；細褶長裙售價NT$1,290 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲男裝雙面織紋大衣NT$3,990 ； 女裝雙面織紋大衣NT$3,990 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲女裝 羽絨短版背心價NT$1,690 。（圖／品牌提供）

男女適穿的品項不少，這次擁有寬版降落傘褲外部採用靛藍色，內裡則選用煙草色，兩種色彩巧妙結合構成內斂而迷人的視覺效果；而設計師 Clare Waight Keller 特別推薦寬版休閒連帽上衣、休閒寬褲，以頂級棉料製成，結合時下最受歡迎的寬鬆繭形設計，既可成套穿著，也能分別與其他單品靈活搭配。

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲男女適用 2Way萬用包NT$1,290 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲男女適用 麂皮拼接休閒鞋NT$1,490 。（圖／品牌提供）

配件部分亦是穿搭精髓，這次帶來了大尺寸的2Way萬用包、防水性能水桶肩背包，更有保暖的尼龍連帽圍脖，都很適合男女共穿，呈現屬於自己的秋冬時尚。

▲▼PALLADIUM。（圖／品牌提供）

▲▼PALLADIUM。（圖／品牌提供）

▲▼PALLADIUM。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM在台灣帶來全新「巴黎城市探索膠囊系列」，同步法國登場。（圖／品牌提供）

而鞋履品牌PALLADIUM在台灣帶來全新「巴黎城市探索膠囊系列」，同步法國登場此系列的，設計靈感來自於充滿活力的巴黎街道和城市探索精神，結合PALLADIUM引以為傲的防水機能性，為男女裝形塑全新廓形，男裝重點單品是首次採用三層透氣防水面料的防水機能外套，可調節帽圍及下擺伸縮扣再加上隱藏式防水拉鍊設計，應對戶外多變氣候。女裝則針對機能圍裏裙打造了多口袋、三層防水透氣面料，實穿性大大提高。

關鍵字：

UNIQLO, C系列, 秋冬系列, 時尚, 穿搭

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